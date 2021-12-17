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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/chpli-purcu-abden-romanlar-icin-gelen-20-milyon-euroyla-ihale-verilmis-yapilan-is-yok-1051876433.html
CHP'li Purçu: AB’den Romanlar için gelen 20 milyon euro’yla ihale verilmiş, yapılan iş yok
CHP'li Purçu: AB’den Romanlar için gelen 20 milyon euro’yla ihale verilmiş, yapılan iş yok
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
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TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Romanlar aç aç! Avrupa Birliği’nden gelen 20 milyon euro’yu da romanlara harcamadınız, Romanların hakkını dahi yediniz! Nerede 20 Milyon euro, nerede? Para nerede?” diye sormuştu.Purçu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da yok” dedi.Özcan Purçu’nun açıklamalarından satırbaşları:'Paralar gelmeye devam ediyor ama...'
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chp, tbmm, özcan purçu, roman

CHP'li Purçu: AB’den Romanlar için gelen 20 milyon euro’yla ihale verilmiş, yapılan iş yok

20:07 17.12.2021 (güncellendi: 20:11 17.12.2021)
© AAÖzcan Purçu
Özcan Purçu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da yok” ifadelerini kullandı.
TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Romanlar aç aç! Avrupa Birliği’nden gelen 20 milyon euro’yu da romanlara harcamadınız, Romanların hakkını dahi yediniz! Nerede 20 Milyon euro, nerede? Para nerede?” diye sormuştu.
Purçu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da yok” dedi.
Özcan Purçu’nun açıklamalarından satırbaşları:
“Ben 20 milyon euro demiştim ama az bile söylenmişim tekrar hesap yaptım 25 milyon Euro. 2015-2017 yılları arasında Roman vatandaşların yararlanacağı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na Romanların sorunlarının çözülmesi adına 8 Milyon 900 bin Euro bedel gönderilmiş. 2019 Yılında Roman projesiyle ilgili 7 Milyon, 2020 yılında ise Roman eylem olanının yürütülmesiyle ilgili 2 milyon gönderilmiş ama bu paraları biz hiç görmedik. Birkaç göstermelik en lüks otellerde toplantı yapmışlar birkaç adet müzik aleti almışlardır ki onları da görmedim.”

'Paralar gelmeye devam ediyor ama...'

“2015 yılındaki fon için ihale yaptılar ve bu ihaleyi İspanyol şirketi aldı ve güya bu İspanyol şirketi bu projeyi yürütecek. Bu proje başladı ve bitti. Bu paranın Roman mahallerine direk olarak harcanması gerekiyordu. O paralar geldi ve gelmeye de devam ediyor. Soru önergesi vermeme rağmen bu bedellerle ilgili bana bilgi verilmedi. Mecliste çok dile getirdim bütçe görüşmeleri sırasında yine dile getirdim ama cevap alamadım. Yılbaşından sonra tekrar soru önergesi vermeyi hazırlıyorum.”
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