https://tr.sputniknews.com/20211217/chpli-purcu-abden-romanlar-icin-gelen-20-milyon-euroyla-ihale-verilmis-yapilan-is-yok-1051876433.html

CHP'li Purçu: AB’den Romanlar için gelen 20 milyon euro’yla ihale verilmiş, yapılan iş yok

CHP'li Purçu: AB’den Romanlar için gelen 20 milyon euro’yla ihale verilmiş, yapılan iş yok

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T20:07+0300

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akşam postasi

chp

tbmm

özcan purçu

roman

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TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Romanlar aç aç! Avrupa Birliği’nden gelen 20 milyon euro’yu da romanlara harcamadınız, Romanların hakkını dahi yediniz! Nerede 20 Milyon euro, nerede? Para nerede?” diye sormuştu.Purçu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, “Bir İspanyol şirketine Romanlar’a yönelik programlar için ihale vermişler ama yapılan bir şey yok. Bunu sorunca cevap da yok” dedi.Özcan Purçu’nun açıklamalarından satırbaşları:'Paralar gelmeye devam ediyor ama...'

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2021

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chp, tbmm, özcan purçu, roman