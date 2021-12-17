Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211217/corumda-deprem-oldu-1051860498.html
Çorum'da deprem oldu
Çorum'da deprem oldu
AFAD'dan gelen bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:46+0300
2021-12-17T12:46+0300
2021-12-17T12:51+0300
türkiye
deprem
afad
çorum
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan gelen bilgiye göre Bayat ilçesinde saat 12.12'de gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, afad, çorum, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi
Çorum'da deprem oldu 12:46 17.12.2021 (güncellendi: 12:51 17.12.2021) Ayrıntılar geliyor
AFAD'dan gelen bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgiye göre Bayat ilçesinde saat 12.12'de gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.