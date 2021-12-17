https://tr.sputniknews.com/20211217/corumda-deprem-oldu-1051860498.html

Çorum'da deprem oldu

Çorum'da deprem oldu

AFAD'dan gelen bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:46+0300

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türkiye

deprem

afad

çorum

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan gelen bilgiye göre Bayat ilçesinde saat 12.12'de gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

türkiye

çorum

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deprem, afad, çorum, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi