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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Moritanya Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Etiyopya Başbakanı Ali, Ruanda... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T19:37+0300
2021-12-17T19:37+0300
türkiye
afrika
recep tayyip erdoğan
etiyopya
moritanya
kongo
somali
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile ayrı ayrı görüştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da zirveye dair videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
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afrika, recep tayyip erdoğan, etiyopya, moritanya, kongo, somali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarıyla görüştü

19:37 17.12.2021
© AA3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Moritanya Cumhurbaşkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Etiyopya Başbakanı Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile ayrı ayrı görüştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da zirveye dair videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
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