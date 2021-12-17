https://tr.sputniknews.com/20211217/cumhurbaskani-oktaya-protesto-tip-milletvekili-kadigil-yalan-sarkisi-acti-1051878463.html

Fuat Oktay'ın konuşması sırasında 'yalan' şarkısı açan TİP'li Kadıgil'e kınama cezası

Fuat Oktay'ın konuşması sırasında 'yalan' şarkısı açan TİP'li Kadıgil'e kınama cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay protesto edildi. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Oktay konuşurken 'yalan'... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T22:10+0300

2021-12-17T22:10+0300

2021-12-17T22:14+0300

türkiye

meclis

türkiye işçi partisi (tip)

sera kadıgil

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Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay protesto edildi.TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında bluetooth hoparlörden bir şarkı dinletti.Bu protesto sonrası Meclis'te gerginlik yaşandı. TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e kınama cezası verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil’i uyardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iç tüzüğe göre ceza verilmesini önerdi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş söz aldı. Baş, söz haklarını aldıklarını belirterek, kendilerini değil, haklarını savunacaklarını ifade etti.TBMM Başkanı Şentop, Kadıgil’e kınama cezası verilmesi teklif etti ve oylamaya sundu. Oylama sonucu Kadıgil, kınama cezası aldı ve salonda oturmaya devam etti.

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meclis, türkiye işçi partisi (tip), sera kadıgil