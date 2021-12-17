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ÇYDD'den Türkan Saylan açıklaması: Yasal süreç başlatacağız
ÇYDD'den Türkan Saylan açıklaması: Yasal süreç başlatacağız
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'la ilgili açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulunacaklarını... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T13:15+0300
2021-12-17T13:32+0300
politika
ak parti
ibb
türkan saylan
çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" diyen İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınlayan dernek, "AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un konu hakkında yaptığı açıklamayı ve Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz! Unutulmamalıdır ki, Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır" ifadelerine yer verdi.Türkan Saylan'ın 'ömrü boyunca ortak değerler yaratmak için çalışan bir aydın olduğunu' söyleyen ÇYDD, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Türkan Saylan bir toplum önderidir ve Türk Halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan’ı anlamamış olanların, O’nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır. Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca’yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan’a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız. 'Haddini bilmez beyanlar'ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı ve ülkemizin gururu Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar karşısında yasal süreci başlatacağız. Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine zarar veren bu söylemler karşısında durmaya ve tarih sayfalarında her zaman idealleri, yaptıkları ve kişiliğiyle yer alan Türkan Saylan’ın ışığı altında çağdaş bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin bir yıl bekletilmesi konusunda yaşanan tartışmada, "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" demişti.Kaftancıoğlu: 'Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır, sen kimsin?'CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gökkuş'a tepki gösterdi ve şunları söyledi:"Türkan Saylan hocamdır. Türkan Saylan Lepra hastalığını bitirendir. Türkan Saylan kız çocuklarını topluma kazandırandır. Türkan Saylan Cumhuriyetin yetiştirdiği bir doktordur. Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır. Sen kimsin? Hadsiz"
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ak parti, ibb, türkan saylan, çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ÇYDD'den Türkan Saylan açıklaması: Yasal süreç başlatacağız

13:15 17.12.2021 (güncellendi: 13:32 17.12.2021)
© AA / ArşivTürkan Saylan
Türkan Saylan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA / Arşiv
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'la ilgili açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" diyen İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınlayan dernek, "AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un konu hakkında yaptığı açıklamayı ve Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz! Unutulmamalıdır ki, Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır" ifadelerine yer verdi.
Türkan Saylan'ın 'ömrü boyunca ortak değerler yaratmak için çalışan bir aydın olduğunu' söyleyen ÇYDD, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Türkan Saylan bir toplum önderidir ve Türk Halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan’ı anlamamış olanların, O’nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır. Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca’yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan’a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız.

'Haddini bilmez beyanlar'

ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı ve ülkemizin gururu Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar karşısında yasal süreci başlatacağız.
Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine zarar veren bu söylemler karşısında durmaya ve tarih sayfalarında her zaman idealleri, yaptıkları ve kişiliğiyle yer alan Türkan Saylan’ın ışığı altında çağdaş bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan'ın isminin bir sokağa verilmesinin bir yıl bekletilmesi konusunda yaşanan tartışmada, "Biz Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" demişti.

Kaftancıoğlu: 'Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır, sen kimsin?'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gökkuş'a tepki gösterdi ve şunları söyledi:
"Türkan Saylan hocamdır. Türkan Saylan Lepra hastalığını bitirendir. Türkan Saylan kız çocuklarını topluma kazandırandır. Türkan Saylan Cumhuriyetin yetiştirdiği bir doktordur. Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır. Sen kimsin? Hadsiz"
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