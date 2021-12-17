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https://tr.sputniknews.com/20211217/deneyimli-gazeteci-meliha-okur-radyo-sputnikte-1051867528.html
Deneyimli gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik’te
Deneyimli gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik’te
20 Aralık’tan itibaren her pazartesi ve çarşamba, siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle konuşulacağı Meliha Okur’la Anlat Bana... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:19+0300
2021-12-17T15:19+0300
türkiye
radyo sputnik
sputnik haber ajansı & radyosu
meliha okur
anlat bana
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Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik’te mikrofon başına geçiyor. Farklı konu konuklarla dinleyicileriyle buluşacak olan ‘Anlat Bana’, 20 Aralık’tan itibaren her pazartesi ve çarşamba 19.30’da başlayacak.Siyasetten ekonomiye, kadın haklarından fütürizme her konunun konuşulacağı program Sputnik’in Youtube hesabından da izlenebilecek.Meliha Okur kimdir?Meslek yaşantısına Dünya gazetesinde başlayan Meliha Okur, daha sonra Gökkuşağı isimli siyasi gazetede ekonomi haberciliği yapmıştır. Okur, Para Dergisi’ni çıkaran ekibin içerisinde de yer almıştır. Uzun yıllar Doğan Grubu’nda da çalışan Okur, Milliyet gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.Sabah, Habertürk, Akşam, ATV, NTV ve Yaban TV gibi kanallarda da çalışan deneyimli ekonomi yazarı, CNN Türk’ün kurulum aşamasında yer almış ve ekonomi servisi sunucusu olarak program yapmıştır. Sabah gazetesinde ekonomi üzerine yazılar da yazan Okur, Fox TV’de ‘Merve Mina Yıldırım ile Benden Söylemesi’ isimli programın sürekli konuğudur.Radyo Sputnik hakkındaRusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki partneri olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam eden Radyo Sputnik’te, çok sayıda deneyimli gazeteci ve programcı görev alıyor.Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.
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radyo sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu, meliha okur, anlat bana

Deneyimli gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik’te

15:19 17.12.2021
© SputnikGazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
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20 Aralık’tan itibaren her pazartesi ve çarşamba, siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle konuşulacağı Meliha Okur’la Anlat Bana programı, Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşacak.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik’te mikrofon başına geçiyor. Farklı konu konuklarla dinleyicileriyle buluşacak olan ‘Anlat Bana’, 20 Aralık’tan itibaren her pazartesi ve çarşamba 19.30’da başlayacak.
Siyasetten ekonomiye, kadın haklarından fütürizme her konunun konuşulacağı program Sputnik’in Youtube hesabından da izlenebilecek.

Meliha Okur kimdir?

Meslek yaşantısına Dünya gazetesinde başlayan Meliha Okur, daha sonra Gökkuşağı isimli siyasi gazetede ekonomi haberciliği yapmıştır. Okur, Para Dergisi’ni çıkaran ekibin içerisinde de yer almıştır. Uzun yıllar Doğan Grubu’nda da çalışan Okur, Milliyet gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.
Sabah, Habertürk, Akşam, ATV, NTV ve Yaban TV gibi kanallarda da çalışan deneyimli ekonomi yazarı, CNN Türk’ün kurulum aşamasında yer almış ve ekonomi servisi sunucusu olarak program yapmıştır. Sabah gazetesinde ekonomi üzerine yazılar da yazan Okur, Fox TV’de ‘Merve Mina Yıldırım ile Benden Söylemesi’ isimli programın sürekli konuğudur.

Radyo Sputnik hakkında

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki partneri olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam eden Radyo Sputnik’te, çok sayıda deneyimli gazeteci ve programcı görev alıyor.
Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.
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