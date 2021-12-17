Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Körfez'e karayoluyla ticaret başlayacak

"Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme gelenek var. Önem verdikleri misafirleri, kendi kullandıkları makam aracıyla götürüyorlar." "Türkiye ile temas kanallarımız mutlaka açık kalmalıydı" dediler. İlişkileri normalleştirme gelenek var. Önem verdikleri misafirleri, kendi kullandıkları makam aracıyla götürüyorlar."

Karayolu taşımacılığı anlaşması imzalamak istiyoruz. Kendileri de teklif etti. Bizim de istediğimiz bir şeydi. Anlaşma taslağını müzakere ediyoruz. Bitirebilirsek Cumhurbaşkanımızın Şubat 2022'deki ziyareti marjında imzalamak istiyoruz. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor. İranlılar sıcak. Onlar da ticaretten faydalanacak. Aynı şekilde Irak da. Bu bize, Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar uzanacak otoyol ve demiryolu projesinin önemini hatırlatıyor. Karayoluyla bir ürün Körfez bölgesine 6-7 günde varıyor. Ama denizyoluyla 30 gün sürüyor.

BAE ile Libya'da seçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız. BAE ileseçimler olur mu, olmaz mı görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere uluslararası alanda birbirimize karşı olma ya da rekabet etme yerine destekleme ve işbirliği yapma konusunda mutabık kaldık. Karşılıklı blokajları kaldıracağız.

Ermenistan ile karşılıklı temsilci atamasıyla (Türkiye'nin temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç) doğrudan kendileri temasa geçecek, nasıl, nerede görüşeceklerini kararlaştıracaklar. Temsilcilerin ne konuşacağını önceden belirlemek doğru olmaz ama öncelikler belirlenebilir. Sonra yol haritası üzerinde çalışılır. Azerbaycan sürecin içinde dolaylı olarak sürekli olacak. Her zaman bilgilendirilecek. Adımlar da koordineli atılır. Yani Azerbaycan'a sürpriz olmaz. Rusya da ABD de bu süreci destekliyor. Sınırın açılmasında Azerbaycan'la birlikte karar alırız. ile karşılıklı temsilci atamasıyla (Türkiye'nin temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç) doğrudan kendileri temasa geçecek, nasıl, nerede görüşeceklerini kararlaştıracaklar. Temsilcilerin ne konuşacağını önceden belirlemek doğru olmaz ama öncelikler belirlenebilir. Sonra yol haritası üzerinde çalışılır. Azerbaycan sürecin içinde dolaylı olarak sürekli olacak. Her zaman bilgilendirilecek. Adımlar da koordineli atılır. Yani Azerbaycan'a sürpriz olmaz. Rusya da ABD de bu süreci destekliyor. Sınırın açılmasında Azerbaycan'la birlikte karar alırız.