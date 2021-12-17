https://tr.sputniknews.com/20211217/diyanet-isleri-baskani-erbas-camilerimiz-kampuslerin-susudur-1051878040.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz kampüslerin süsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz kampüslerin süsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin kampüslerin, üniversitelerin süsü olduğunu söyledi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T21:51+0300

2021-12-17T21:51+0300

2021-12-17T21:51+0300

türkiye

ali erbaş

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin Seyitler Yerleşkesi'ndeki Fatih Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in Yesrib'e hicret ettiğinde, orayı Medine'yi Münevvere yani aydınlanmış şehir yapmak için ilk icraatının bir mescit, cami inşa etmek olduğunu belirtti.Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra sadece namaz kılma yeri olarak değil, Yesrib'in Medine olmasını, medeni bir şehir, aydınlanmış bir kent olmasını sağlamak için de içinde suffe denilen okulu yaptığını anlatan Erbaş, "O okulda yetişen ashabı kiram, Efendimizin dizinin dibinde yetişen talebeleri önce Yesrib'i Medine haline getirdi, sonra da Medine'nin yüzlerce, binlerce kilometre uzaklarına giderek beldeleri Medine haline, nurlu ve aydınlanmış şehirler haline getirdiler" dedi.Erbaş, bugün burada Mescid-i Nebevi'nin bir şubesini açtıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Diyanet İşleri Başkanı olduktan sonra rektörlerin, "Kampüsümüzde cami yok" diyerek müracaat ettiklerini ya da inşaatı sürenler için desteklerini istediklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:'Dünyayı eğer ahiretin tarlası olarak değerlendirirsek huzuru o zaman bulabiliriz'Erbaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'in de ifade ettiği gibi, maddi ve manevi kalkınmanın eş değer olarak götürülmesi durumunda milletin huzura kavuşulabileceğini dile getirerek, "Ama tek taraflı ilerleme olursa, öbür taraf geri kalırsa belki zenginleşiriz ama huzura ulaşamayız. Huzura ulaşmanın yolu, Efendimizin de çeşitli vesilelerle ifade buyurduğu gibi, hem dünya hem de ahiret için çalışmak. 'Dünyasını ahiretine tercih eden, ahiretini de dünyasına tercih eden zarardadır' buyuruyor Allah Resulü Efendimiz. Demek ki ikisini beraber götürmek. 'Dünya ahiretin tarlasıdır' buyuruyor. Dünyayı eğer ahiretin tarlası olarak değerlendirirsek huzuru o zaman bulabiliriz" diye konuştu."Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üniversitelerimizle, rektörlerimizle, hocalarımızla bu dünya ahiret dengesini oluşturup, buna göre bir gençlik yetiştirme gayreti içerisindeyiz" ifadesini kullanan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Rektör Prof. Dr. Bilgin ise üniversitenin büyük bir kampüs camisine ihtiyacını olduğunu, hizmete açılan Fatih Camisi ile bu ihtiyacın giderildiğini söyledi.Eğitimin bir kanadının maddi, diğer kanadının da manevi eğitim olduğunu dile getiren Bilgin, caminin yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını da belirtti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite kampüslerinde camilere çok önem verdiğini ifade ederek, "Her kampüste bir cami olmasını arzu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da buna destek veriyor. Artvin'de buna ihtiyaç vardı. İbadethane Allah'ın evi. Üç yıl önce temelini attık. Allah'a hamd olsun bugün açılışını yapıyoruz" dedi.Artvin Müftüsü Hasan Güneş ise caminin 2 bin 600 metrekare alana sahip olduğunu söyledi.Cami inşaatına Ocak 2018'de başlandığını anımsatan Güneş, 500 metrekarelik iç hacme sahip camiye bugüne kadar 4 milyon liralık harcama yapıldığını kaydetti.Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Yılmaz Doruk ve diğer ilgililer kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.Erbaş, programı kapsamında Vali Yılmaz Doruk'u da makamında ziyaret etti.

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ali erbaş, diyanet başkanlığı