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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211217/dolardan-yeni-rekor-16-lirayi-gordu-1051855147.html
Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü
Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü
Döviz kurları güne rekor seviyeden başladı; dolar 16 lirayı gördü, euro ise 18 lirayı aştı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T09:29+0300
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ekonomi
dolar
enflasyon
euro
zam
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Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 15.75'lere kadar çıkarak rekor kırmasının ardından yeni güne de rekor seviyeden başladı.Dolar güne 15.83 liradan başlarken, daha sonra rekorunu 16 liraya taşıdı. Euro ise 18.12 lirayı gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-bilgin--bu-duzenleme-ile-net-asgari-ucret-2002-yilina-gore-nominal-olarak-23-katina-cikti-1051844178.html
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dolar, enflasyon, euro, zam, euro/tl

Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü

09:29 17.12.2021 (güncellendi: 09:46 17.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Döviz kurları güne rekor seviyeden başladı; dolar 16 lirayı gördü, euro ise 18 lirayı aştı.
Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 15.75'lere kadar çıkarak rekor kırmasının ardından yeni güne de rekor seviyeden başladı.
Dolar güne 15.83 liradan başlarken, daha sonra rekorunu 16 liraya taşıdı. Euro ise 18.12 lirayı gördü.
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