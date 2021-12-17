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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211217/dolardan-yeni-rekor-16-lirayi-gordu-1051855147.html
Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü
Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü
Döviz kurları güne rekor seviyeden başladı; dolar 16 lirayı gördü, euro ise 18 lirayı aştı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T09:29+0300
2021-12-17T09:29+0300
2021-12-17T09:46+0300
ekonomi
dolar
enflasyon
euro
zam
euro/tl
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Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 15.75'lere kadar çıkarak rekor kırmasının ardından yeni güne de rekor seviyeden başladı.Dolar güne 15.83 liradan başlarken, daha sonra rekorunu 16 liraya taşıdı. Euro ise 18.12 lirayı gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-bilgin--bu-duzenleme-ile-net-asgari-ucret-2002-yilina-gore-nominal-olarak-23-katina-cikti-1051844178.html
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dolar, enflasyon, euro, zam, euro/tl
Dolardan yeni rekor: 16 lirayı gördü 09:29 17.12.2021 (güncellendi: 09:46 17.12.2021)
Döviz kurları güne rekor seviyeden başladı; dolar 16 lirayı gördü, euro ise 18 lirayı aştı.
Dolar/ TL dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 15.75'lere kadar çıkarak rekor kırmasının ardından yeni güne de rekor seviyeden başladı.
Dolar güne 15.83 liradan başlarken, daha sonra rekorunu 16 liraya taşıdı. Euro ise 18.12 lirayı gördü.