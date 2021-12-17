https://tr.sputniknews.com/20211217/ece-ronayin-taciz-iddiasiyla-sikayetci-oldugu-mehmet-ali-erbil-ifade-verdi-1051872047.html

Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi

Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T17:19+0300

2021-12-17T17:19+0300

2021-12-17T17:19+0300

yaşam

cinsel taciz

ifade

taciz

mahkeme

hakaret

suç duyurusu

mehmet ali erbil

ece ronay

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Ece Ronay tarafından 'cinsel taciz" ve 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211017/okan-bayulgenden-mehmet-ali-erbil-yorumu-ilk-defa-romantik-bir-mesaj-atti-basi-belaya-girdi--1049899890.html

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