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Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi
Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T17:19+0300
2021-12-17T17:19+0300
yaşam
cinsel taciz
ifade
taciz
mahkeme
hakaret
suç duyurusu
mehmet ali erbil
ece ronay
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Ece Ronay tarafından 'cinsel taciz" ve 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211017/okan-bayulgenden-mehmet-ali-erbil-yorumu-ilk-defa-romantik-bir-mesaj-atti-basi-belaya-girdi--1049899890.html
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cinsel taciz, ifade, taciz, mahkeme, hakaret, suç duyurusu, mehmet ali erbil , ece ronay

Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi

17:19 17.12.2021
© DHAEce Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi
Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.
Ece Ronay tarafından 'cinsel taciz" ve 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi.
Erbil, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
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