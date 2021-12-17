https://tr.sputniknews.com/20211217/ehliyette-direksiyon-sinav-suresinin-uzatilmasi-planlaniyor-1051858592.html

Ehliyette direksiyon sınav süresinin uzatılması planlanıyor

Ehliyette direksiyon sınav süresinin uzatılması planlanıyor

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlandığını belirterek... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T11:40+0300

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İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, günümüzde Trafik Eylem Planı çerçevesinde hem teorik hem de direksiyon sınavlarında standartların biraz daha yükseltileceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün sınavlarda bazı değişiklikleri öngördüğünü belirtti.Yeni yılla gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili hazırlık içinde olunduğunu aktaran Tekin, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini ifade etti.Murat Tekin, şöyle devam etti:'Ucuz alınan bir fiyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür''Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığının altını çizen Tekin, yeni yönetmelikle verilecek ders saati sayılarının da muhtemelen artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.Tekin, kursiyerlerin ders alma haklarını sürücü kurslarından mutlaka talep etmesi gerektiğini anlatarak, "Çünkü girecekleri sınav son derece ciddi bir sınavdır, bu eğitimleri almazlarsa başarılı olmaları çok çok zor. Tabi bunun karşılığında şu da var. Siz bu eğitimi verdiğiniz zaman bunun bir ücret karşılığı var. Kursiyerler kurum kurum dolaşıyor, fiyat almak istiyorlar. Aslında ucuz alınan bir fiyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür. Bu eğitimler daha sonra sınavda kendisinin karşısına çıkacak, aldığı bu eğitimler sayesinde ancak bu sınavdan başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücünün olduğunu ifade eden Tekin, bu sayının, nüfusun yaklaşık yüzde 38'lik bir kısmını oluşturduğunu dile getirdi.Ehliyet sınavı öncesi verilen eğitimlerin önemine dikkati çeken Tekin, "Geçmişte Birleşmiş Milletlere yaptığımız taahhütte 2020 yılına kadar ölümle sonuçlanan kazalarda ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmişti. Araç sayısı, sürücü sayısı artmasına rağmen ölümle sonuçlanan kazalarda 2020 yılına kadar ölüm oranında yüzde 50 kadar bir düşüş sağlandı" diye konuştu.Direksiyon sınav süresi 2013'teki yönetmelikle artırılmıştıSınavlardaki başarı oranının 2013 yılında yapılan değişiklikle yüzde 99'dan yüzde 40 ila 50 bandına düştüğünü ifade eden Tekin "Çünkü o yönetmelikle direksiyon sınav süreleri uzatıldı. Geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavları 2013 yönetmeliğinden sonra ilk başta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldı" diye konuştu.Tekin, söz konusu yönetmeliğin sınavlara ciddiyet getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:Teorik sınavlarla ilgili de bazı değişiklikler yapıldığını aktaran Tekin, "Örneğin ehliyet sınavlarına görsel sorular, videolu sorular geldi. Geçmişte kağıt kalemle yazılı olarak yapılan sınavlar şu anda elektronik ortamda yapılıyor. Kursiyerler sınav sonucunu aynı gün öğreniyor. Yani günümüz normlarına uygun, trafikte karşılaşabileceği senaryolara uygun sorular soruluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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türkiye, ehliyet, araba, otomobil, kurs