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https://tr.sputniknews.com/20211217/emre-belozoglu-rekor-icin-gun-sayiyor-1051853670.html
Emre Belözoğlu rekor için gün sayıyor
Emre Belözoğlu rekor için gün sayıyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Galatasaray maçından galip ayrılması halinde Coşkun Özarı'ya ait rekoru egale edecek. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T06:46+0300
2021-12-17T06:45+0300
spor
emre belözoğlu
rekor
medipol başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kariyerinde rekora gidiyor.Bein Sports'ta yer alan habere göre; teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çok yakın. Coşkun Özarı, 15 galibiyete 21 maçta ulaşmayı başarırken 14 galibiyetteki Emre Belözoğlu, bu haftaki Galatasaray maçıyla bu rekora ortak olabilir.Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 28 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.
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emre belözoğlu, rekor, medipol başakşehir

Emre Belözoğlu rekor için gün sayıyor

06:46 17.12.2021
© AAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Galatasaray maçından galip ayrılması halinde Coşkun Özarı'ya ait rekoru egale edecek.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kariyerinde rekora gidiyor.
Bein Sports'ta yer alan habere göre; teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çok yakın. Coşkun Özarı, 15 galibiyete 21 maçta ulaşmayı başarırken 14 galibiyetteki Emre Belözoğlu, bu haftaki Galatasaray maçıyla bu rekora ortak olabilir.
Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.
41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 28 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.
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