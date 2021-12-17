https://tr.sputniknews.com/20211217/erbilde-sel-1i-turk-12-kisi-hayatini-kaybetti-1051881666.html

Erbil'de sel: 1'i Türk 12 kişi hayatını kaybetti

Erbil'de sel: 1'i Türk 12 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Erbil kentinde perşembe gecesinden bu yana etkili olan yağış sele yol açtı. Aralarında bir Türk vatandaşın da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:58+0300

2021-12-17T23:58+0300

2021-12-17T23:58+0300

dünya

irak

erbil

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Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.Erbil Kaymakamı Nebez Abdülmecid de basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Abdülmecid, hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimlik bilgilerine ilişkin ise detay vermedi.Selden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Barzani, selzedelere ivedi bir şekilde gerekli yardımların ulaştırılması talimatı verdi.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Erbil'de ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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irak, erbil