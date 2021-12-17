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Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: Seçimlerin yol haritası belirlenecek
Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: Seçimlerin yol haritası belirlenecek
Erdoğan, belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajı verecek. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:11+0300
2021-12-17T10:11+0300
recep tayyip erdoğan
politika
ak parti
seçim
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.Bakanlardan sunumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.Ekonomik gelişmeler de masadaTürkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajı vereceği öğrenildi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim

Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: Seçimlerin yol haritası belirlenecek

10:11 17.12.2021
© AAAK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Erdoğan, belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajı verecek.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.

Bakanlardan sunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.
Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

Ekonomik gelişmeler de masada

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.
Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajı vereceği öğrenildi.
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