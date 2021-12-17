https://tr.sputniknews.com/20211217/erdogandan-muskla-gorusmesinde-uydu-aciklamasi-senede-2-uydu-firlatan-ender-ulkelerden-olduk-1051866594.html

Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması: Senede 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk

Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması: Senede 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinde, "19 Aralık'ta SpaceX vasıtasıyla TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında TÜRKSAT 5A... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:55+0300

2021-12-17T14:55+0300

2021-12-17T14:55+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumElon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

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