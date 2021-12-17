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https://tr.sputniknews.com/20211217/fransa-abden-ingiltereye-karsi-hukuki-surecin-baslatilmasini-isteyecek-1051876623.html
Fransa, AB'den İngiltere'ye karşı hukuki sürecin başlatılmasını isteyecek
Fransa, AB'den İngiltere'ye karşı hukuki sürecin başlatılmasını isteyecek
Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan, Fransız balıkçıların İngiliz kara sularında avlanmaları için lisans vermeyen İngiltere'ye karşı hukuki sürecin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T20:25+0300
2021-12-17T20:25+0300
dünya
fransa
ingiltere
brexit
kriz
balıkçılık
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda lisanslar konusunda son durumu görüşmek üzere Fransız balıkçılarla bir araya geldi.Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, gelecek günlerde AB Komisyonundan hakları olan lisanslar için İngiltere'ye karşı hukuki süreci başlatılmasını isteyeceklerini belirtti.Böylece İngiltere'nin Brexit anlaşmasına uymadığının gösterileceğini ifade eden Beaune, bununla beraber siyasi baskının süreceğini kaydetti.Denizcilik Bakanı Annick Girardin da İngiltere'nin halen 73 Fransız balıkçıya lisans vermediğini, bu konuda görüşmelerin süreceğini söyledi.Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüdü.Paris yönetimi, verilmeyen lisanslar nedeniyle İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.Balıkçılık sorunuAB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/fransa-balikcilik-krizi-ile-ilgili-ingiltereye-10-aralika-kadar-sure-verdi-1051267933.html
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fransa, ingiltere, brexit, kriz, balıkçılık

Fransa, AB'den İngiltere'ye karşı hukuki sürecin başlatılmasını isteyecek

20:25 17.12.2021
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY'Jersey Krizi'nde İngiliz balıkçılardan Fransız balıkçıları kışkırtan hamle
'Jersey Krizi'nde İngiliz balıkçılardan Fransız balıkçıları kışkırtan hamle - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY
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Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan, Fransız balıkçıların İngiliz kara sularında avlanmaları için lisans vermeyen İngiltere'ye karşı hukuki sürecin başlatılmasını isteyeceği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda lisanslar konusunda son durumu görüşmek üzere Fransız balıkçılarla bir araya geldi.
Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, gelecek günlerde AB Komisyonundan hakları olan lisanslar için İngiltere'ye karşı hukuki süreci başlatılmasını isteyeceklerini belirtti.
Böylece İngiltere'nin Brexit anlaşmasına uymadığının gösterileceğini ifade eden Beaune, bununla beraber siyasi baskının süreceğini kaydetti.
Denizcilik Bakanı Annick Girardin da İngiltere'nin halen 73 Fransız balıkçıya lisans vermediğini, bu konuda görüşmelerin süreceğini söyledi.
Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüdü.
Paris yönetimi, verilmeyen lisanslar nedeniyle İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

Balıkçılık sorunu

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.
Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
İngiltere- Fransa- Balıkçılık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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