https://tr.sputniknews.com/20211217/fsb-saldiri-hazirligindaki-cinayet-tarikati-manyaklari-destekcisini-yakaladi-1051864294.html

FSB saldırı hazırlığındaki Cinayet Tarikatı Manyakları destekçisini yakaladı

FSB saldırı hazırlığındaki Cinayet Tarikatı Manyakları destekçisini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı 'M.K.U' (Cinayet Tarikatı Manyakları) adlı neo-Nazi grubunun bir destekçisinin Ukrayna sınırındaki Rostov... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:07+0300

2021-12-17T14:07+0300

2021-12-17T14:10+0300

savunma

rusya

ukrayna

saldırı

rostov

fsb

gazeteci

cinayet tarikatı manyakları

nazi

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FSB'nin açıklamasına göre 1979 doğumlu Rusya vatandaşı zanlı, M.K.U'nun Ukraynalı elebaşı Egor Krasnov'un talimatıyla bir Rus gazeteciye saldırı hazırlığı yapıyordu. FSB, kimliğini açıklamadığı Ukraynalı zanlının evinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler, iletişim araçları ve çok sayıda propaganda materyalleri bulunduğunu belirtti. Bu hafta başında FSB, ülkenin 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu MKU'yu destekleyen, terör saldırısı ve toplu katliam planlayan 106 kişiyi tespit etmişti. Grubun elebaşının 21 yaşındaki Yegor Krasnov olduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/fsb-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-sabotajlari-onledi-1051371572.html

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rusya, ukrayna, saldırı, rostov, fsb, gazeteci, cinayet tarikatı manyakları, nazi