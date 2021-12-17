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FSB saldırı hazırlığındaki Cinayet Tarikatı Manyakları destekçisini yakaladı
FSB saldırı hazırlığındaki Cinayet Tarikatı Manyakları destekçisini yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı 'M.K.U' (Cinayet Tarikatı Manyakları) adlı neo-Nazi grubunun bir destekçisinin Ukrayna sınırındaki Rostov... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:07+0300
2021-12-17T14:10+0300
savunma
rusya
ukrayna
saldırı
rostov
fsb
gazeteci
cinayet tarikatı manyakları
nazi
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FSB'nin açıklamasına göre 1979 doğumlu Rusya vatandaşı zanlı, M.K.U'nun Ukraynalı elebaşı Egor Krasnov'un talimatıyla bir Rus gazeteciye saldırı hazırlığı yapıyordu. FSB, kimliğini açıklamadığı Ukraynalı zanlının evinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler, iletişim araçları ve çok sayıda propaganda materyalleri bulunduğunu belirtti. Bu hafta başında FSB, ülkenin 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu MKU'yu destekleyen, terör saldırısı ve toplu katliam planlayan 106 kişiyi tespit etmişti. Grubun elebaşının 21 yaşındaki Yegor Krasnov olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/fsb-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-sabotajlari-onledi-1051371572.html
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rusya, ukrayna, saldırı, rostov, fsb, gazeteci, cinayet tarikatı manyakları, nazi

FSB saldırı hazırlığındaki Cinayet Tarikatı Manyakları destekçisini yakaladı

14:07 17.12.2021 (güncellendi: 14:10 17.12.2021)
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı 'M.K.U' (Cinayet Tarikatı Manyakları) adlı neo-Nazi grubunun bir destekçisinin Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bir Rus gazeteciye saldırı hazırlığı yaparken yakalandığını duyurdu.
FSB'nin açıklamasına göre 1979 doğumlu Rusya vatandaşı zanlı, M.K.U'nun Ukraynalı elebaşı Egor Krasnov'un talimatıyla bir Rus gazeteciye saldırı hazırlığı yapıyordu.
FSB, kimliğini açıklamadığı Ukraynalı zanlının evinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler, iletişim araçları ve çok sayıda propaganda materyalleri bulunduğunu belirtti.
Bu hafta başında FSB, ülkenin 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu MKU'yu destekleyen, terör saldırısı ve toplu katliam planlayan 106 kişiyi tespit etmişti.
Grubun elebaşının 21 yaşındaki Yegor Krasnov olduğu açıklanmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
SAVUNMA
FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
2 Aralık, 14:22
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