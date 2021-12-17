https://tr.sputniknews.com/20211217/galatasaray-kulubu-yonetim-kurulunda-degisiklik-1051879186.html

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda değişiklik

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda değişiklik

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T22:31+0300

2021-12-17T22:31+0300

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spor

galatasaray

rezan epözdemir

istifa

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/rezan-epozdemir-galatasaray-ile-fenerbahce-dost-olamaz-bu-hayatin-olagan-akisina-aykiri-1051859727.html

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galatasaray, rezan epözdemir, istifa