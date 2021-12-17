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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda değişiklik
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda değişiklik
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T22:31+0300
2021-12-17T22:31+0300
spor
galatasaray
rezan epözdemir
istifa
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rezan-epozdemir-galatasaray-ile-fenerbahce-dost-olamaz-bu-hayatin-olagan-akisina-aykiri-1051859727.html
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galatasaray, rezan epözdemir, istifa

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda değişiklik

22:31 17.12.2021
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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