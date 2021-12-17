https://tr.sputniknews.com/20211217/gelisim-geriligi-sikayetiyle-gitti-kalbinin-delik-oldugunu-ogrendi-1051863598.html

Gelişim geriliği şikayetiyle gitti, kalbinin delik olduğunu öğrendi

Gelişim geriliği şikayetiyle gitti, kalbinin delik olduğunu öğrendi

Konya’da gelişim geriliği olan 14 yaşındaki Hiranur Ceylan’ın götürüldüğü hastanede kalbinin doğuştan delik ve kalp kapakçığının birinin olmadığı belirlendi. 4... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T13:38+0300

2021-12-17T13:38+0300

2021-12-17T13:38+0300

türkiye

hastane

çocuk

ameliyat

doktor

hasta

gelişim

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Anne ve babası ayrı olan, 55 yaşındaki anneannesi Fatmaana Cesur ile birlikte yaşayan 8. sınıf öğrencisi Hiranur Ceylan, gelişim geriliği şikayetiyle birçok kez doktora götürüldü. Verilen ilaçları kullanan Hiranur'un gelişiminde değişim olmadı. 2 ay önce de anneannesi, Hiranur’u Konya Şehir Hastanesi’ne götürdüğünde kalbinde delik, kalp kapakçığının da birinin olmadığı belirlendi. Ameliyata alınan Hiranur, 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. Yaşıtlarından küçük göründüğünü, bunun sebebinin de kalbindeki delik olduğunu öğrendiğini söyleyen Hiranur Ceylan, “Geceleri uyurken, sürekli kolum uyuşuyordu. Çok ağrım olunca hastaneye geldik. Beni hemen ameliyat ettiler ve kalbimdeki deliği kapattılar. Doktorlara çok teşekkür ediyorum onlar olmasa ben iyileşemezdim” dedi.‘Normale dönecek’Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Hüseyin Dursin, ise şöyle konuştu:Torunu Hiranur’un gelişim geriliğinin kalbindeki delikten kaynaklandığını öğrenince şoke olduğunu söyleyen Fatmaana Cesur, "Gelişimi yavaş diye doktora getirince kalbinde delik olduğunu öğrendik, şoke olduk. Geç kalmışsınız, dediler. Buradan herkese sesleniyorum. Çocuklarında bir problem varsa hemen doktora götürsünler, geç kalmasınlar. Torunumu ben büyüttüm, bu süreç benim için çok zor oldu. Ameliyattan çıkana kadar zor durdum. Doktorlardan Allah razı olsun” dedi.

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hastane, çocuk, ameliyat, doktor, hasta, gelişim