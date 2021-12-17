https://tr.sputniknews.com/20211217/haberturk-yazari-par-bu-milletvekillerinin-durumunu-anlayip-uzulesi-geliyor-insanin-1051860217.html

Habertürk yazarı Par: Bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın

Habertürk yazarı Par: Bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın

HaberTürk yazarı Kübra Par, AK Partili vekillerin ekonomiyle ilgili söylemlerini eleştirerek vekillerin 'vatandaşa durumu açıklayamayacakları için vatan millet... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:36+0300

2021-12-17T12:36+0300

2021-12-17T12:35+0300

politika

ekonomik kriz

kübra par

habertürk gazetesi

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Habertürk yazarı Kübra Par, AK Partili Gülay Samancı'nın ekonomiyle ilgili olarak "Ezanlarımızı susturamayacaksınız" açıklamasını ve AK Partili Uğur Aydemir'in “Soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz” sözlerini hatırlatarak, "Aslında bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın... Onlar da yaşanan sürecin içeriden ya da dışarıdan bir saldırıyla ilişkili olmadığını, ekonomi politikasındaki bir tercihten kaynaklandığını gayet iyi biliyorlar ama vatandaşa durumu izah edemedikleri için ‘vatan millet’ edebiyatı yapma kolaycılığına kaçıyorlar. Tabii bir yandan da fırsatını bulmuşken parti yönetimine sinyalcilik yapıyorlar" dedi.Par, bu söylemlerin iktidara zararı olduğunu söylerken,“'19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz' diyen Cumhurbaşkanıyla da 'Dışarıdan saldırı yok' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yle de çelişiyorlar. Ekonomik sorunların AK Parti tarafından çözülebileceğine dair inancı zayıflatıyorlar. Keşke bu milletvekilleri hiç konuşmasa da aklı başında isimlerin açıklamaları öne çıksa..." ifadelerini kullandı.

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ekonomik kriz, kübra par, habertürk gazetesi