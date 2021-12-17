https://tr.sputniknews.com/20211217/halay-basi-kavgasinda-biri-agir-uc-yarali-1051852560.html

'Halay başı' kavgasında biri ağır üç yaralı

'Halay başı' kavgasında biri ağır üç yaralı

İzmir'de düğünde 'halay başı olma' tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçaklandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

izmir

suriyeli

kavga

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İHA'nın haberine göre İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde 'halay başı olma' tartışmasından kavga çıktı.Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada 24 yaşındaki H.H ile B.H. ve kardeşi M.H. ile V.M'yi bıçaklayıp kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan B.H'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.Öte yandan ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

izmir

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, suriyeli, kavga