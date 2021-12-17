Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211217/halay-basi-kavgasinda-biri-agir-uc-yarali-1051852560.html
'Halay başı' kavgasında biri ağır üç yaralı
'Halay başı' kavgasında biri ağır üç yaralı
İzmir'de düğünde 'halay başı olma' tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçaklandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T02:55+0300
2021-12-17T02:55+0300
2021-12-17T02:55+0300
yaşam
izmir
suriyeli
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051852605_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_ac38cf4dfeda7435c98788c50baad0d6.jpg
İHA'nın haberine göre İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde 'halay başı olma' tartışmasından kavga çıktı.Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada 24 yaşındaki H.H ile B.H. ve kardeşi M.H. ile V.M'yi bıçaklayıp kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan B.H'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.Öte yandan ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051852605_75:0:540:349_1920x0_80_0_0_0ea018e3d1802352e3c7c314868121c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, suriyeli, kavga
'Halay başı' kavgasında biri ağır üç yaralı
İzmir'de düğünde 'halay başı olma' tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçaklandı.
İHA'nın haberine göre İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde 'halay başı olma' tartışmasından kavga çıktı.
Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada 24 yaşındaki H.H ile B.H. ve kardeşi M.H. ile V.M'yi bıçaklayıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan B.H'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.