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HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 gözaltı
HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 gözaltı
HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:06+0300
2021-12-17T15:06+0300
türkiye
istanbul
hdp
gözaltı
soruşturma
kongre
savcılık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.’nin de Kars’ta gözaltına alındığı ve İstanbul’a getirileceği öğrenildi.Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 12 Aralık’ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi’nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/hdp-istanbul-il-kongresine-sorusturma-1051712264.html
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istanbul, hdp, gözaltı, soruşturma, kongre, savcılık

HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 gözaltı

15:06 17.12.2021
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.’nin de Kars’ta gözaltına alındığı ve İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 12 Aralık’ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi’nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
TÜRKİYE
HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
13 Aralık, 12:12
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