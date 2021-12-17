https://tr.sputniknews.com/20211217/hdp-istanbul-kongresi-sorusturmasi-12-gozalti-1051866928.html

HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 gözaltı

HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 gözaltı

HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:06+0300

2021-12-17T15:06+0300

2021-12-17T15:06+0300

türkiye

istanbul

hdp

gözaltı

soruşturma

kongre

savcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866755_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_d37a16ed1e550a4b80e267a390059409.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.’nin de Kars’ta gözaltına alındığı ve İstanbul’a getirileceği öğrenildi.Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 12 Aralık’ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi’nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/hdp-istanbul-il-kongresine-sorusturma-1051712264.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, hdp, gözaltı, soruşturma, kongre, savcılık