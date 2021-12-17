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https://tr.sputniknews.com/20211217/hindistanda-iki-erkek-siyasinin-mecliste-sakalasma-anlayisi-tecavuz-kacinilmazsa-keyfini-cikar-1051876005.html
Hindistan'da iki erkek siyasinin mecliste 'şakalaşma' anlayışı: 'Tecavüz kaçınılmazsa keyfini çıkar'
Hindistan'da iki erkek siyasinin mecliste 'şakalaşma' anlayışı: 'Tecavüz kaçınılmazsa keyfini çıkar'
Ölüm cezası çıkarılmasına rağmen çocuklarla kadınlara tecavüzlerin hız kesmeden devam ettiği Hindistan'da iki erkek siyasetçi tecavüzü onaylayan basmakalıp... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T19:55+0300
2021-12-17T20:30+0300
dünya
hindistan
tecavüz
milletvekili
meclis
eyalet
başkan
bharatiya janata partisi (bjp)
hindistan kongre partisi
karnataka
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Skandal, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yönettiği Karnataka eyaletinin meclisinde yaşandı. Ülkenin her yerinden bebek çocuk demeden tecavüz haberleri gelirken, BJP'li Meclis Başkanı Vishweshwar Hegde Kageri ile muhalefetteki Kongre partisinin milletvekili K.R. Ramesh Kumar, atışırken espri yapma gerekçesiyle "Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak" sözüne atıf yaptı. 'Sen de şimdi tam o pozisyondasın'Dün eyalet meclisi oturumunun saat 18.00'de sona ermesi gerekirken, Kongre partisinin milletvekilleri çiftçilerin sorunlarının tartışılması için sürenin uzatılmasını istedi. Bunun üzerine Kageri, "Zevk alıp evet demek zorunda olduğum bir durumdayım. Durumu kontrol etmeyi bırakıp sistemli şekilde süreci ele almam, görüşmelerinize devam etmenizi söylemem lazım" dedi. Kumar, "Bir söz vardır: Tecavüz kaçınılmazsa uzanıp keyfini çıkar. Sen de şimdi tam o pozisyondasın" yanıtını verdi. Meclis Başkanı da bu sözler karşısında güldü. Atışmanın videosu sosyal medyada kızgınlıkla karşılandı. Ardından BJP'li siyasetçiler, muhalefetteki Kongre partisinin vekilini kınayıp istifasını istedi.Kumar, Twitter'da yaptığı özür açıklamasında, gelecekte sözlerini daha dikkatli seçmeyi vaat etti.Daha önce de özür dilediAncak bu, Karnataka eyalet meclisi vekilinin tecavüzle ilgili ilk tartışmalı açıklaması değil. Şubat 2019'da olay yaratan bir ses kaydında adı geçince, kendini tecavüz kurbanına benzetmiş, kadın vekillerin tepkisi üzerine özür dilemişti.Hindistan FBI'nın Başkanı'ndan da aynı söylem2012 yılında başkent Delhi'de bir otobüste bir üniversite öğrencisinin toplu tecavüze uğrayıp ağır fiziksel şiddete maruz kalması sonucu ölmesi, Hindistan'daki tecavüz sorununa tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ancak 2013 yılında FBI'ın Hindistan'daki muadili olan Merkezi Soruşturma Bürosu'nun Başkanı Ranjit Sinha "Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir" sözünü sarf etmekte sakınca görmemişti. Başlıca sorunu tecavüz olan ülkenin baş güvenlik yetkilisi, yasadışı şans oyunlarını tamamen engellemenin imkansız olduğunu anlatmak için "Madem engelleyemiyoruz, o zaman şans oyunlarını yasallaştırıp hiç olmazsa vergi toplayabiliriz. Yani başka bir deyişle, tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir" demişti.Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla her 18 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor2018 yılında günde ortalama 91, 2019 yılında günde ortalama 88 tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, 2020'de 28 binden fazla kadının tecavüze uğradığı kaydedildi. Yani yaklaşık her 18 dakikada bir kadın tecavüze uğradı. Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzü, zira tecavüzlerin çoğu bildirilmiyor, bildirilse bile polisin genel tavrı işlem başlatmamak oluyor.
hindistan
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hindistan, tecavüz, milletvekili, meclis, eyalet, başkan, bharatiya janata partisi (bjp), hindistan kongre partisi , karnataka

Hindistan'da iki erkek siyasinin mecliste 'şakalaşma' anlayışı: 'Tecavüz kaçınılmazsa keyfini çıkar'

19:55 17.12.2021 (güncellendi: 20:30 17.12.2021)
© REUTERS / Abhishek N. ChinnappaHindistan'da tecavüz protestoları
Hindistan'da tecavüz protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa
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Ölüm cezası çıkarılmasına rağmen çocuklarla kadınlara tecavüzlerin hız kesmeden devam ettiği Hindistan'da iki erkek siyasetçi tecavüzü onaylayan basmakalıp sözle aralarında şakalaştıklarını sandı. Atışmanın videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.
Skandal, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yönettiği Karnataka eyaletinin meclisinde yaşandı. Ülkenin her yerinden bebek çocuk demeden tecavüz haberleri gelirken, BJP'li Meclis Başkanı Vishweshwar Hegde Kageri ile muhalefetteki Kongre partisinin milletvekili K.R. Ramesh Kumar, atışırken espri yapma gerekçesiyle "Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak" sözüne atıf yaptı.

'Sen de şimdi tam o pozisyondasın'

Dün eyalet meclisi oturumunun saat 18.00'de sona ermesi gerekirken, Kongre partisinin milletvekilleri çiftçilerin sorunlarının tartışılması için sürenin uzatılmasını istedi. Bunun üzerine Kageri, "Zevk alıp evet demek zorunda olduğum bir durumdayım. Durumu kontrol etmeyi bırakıp sistemli şekilde süreci ele almam, görüşmelerinize devam etmenizi söylemem lazım" dedi. Kumar, "Bir söz vardır: Tecavüz kaçınılmazsa uzanıp keyfini çıkar. Sen de şimdi tam o pozisyondasın" yanıtını verdi. Meclis Başkanı da bu sözler karşısında güldü.
Atışmanın videosu sosyal medyada kızgınlıkla karşılandı.
Ardından BJP'li siyasetçiler, muhalefetteki Kongre partisinin vekilini kınayıp istifasını istedi.
Kumar, Twitter'da yaptığı özür açıklamasında, gelecekte sözlerini daha dikkatli seçmeyi vaat etti.

Daha önce de özür diledi

Ancak bu, Karnataka eyalet meclisi vekilinin tecavüzle ilgili ilk tartışmalı açıklaması değil. Şubat 2019'da olay yaratan bir ses kaydında adı geçince, kendini tecavüz kurbanına benzetmiş, kadın vekillerin tepkisi üzerine özür dilemişti.

Hindistan FBI'nın Başkanı'ndan da aynı söylem

2012 yılında başkent Delhi'de bir otobüste bir üniversite öğrencisinin toplu tecavüze uğrayıp ağır fiziksel şiddete maruz kalması sonucu ölmesi, Hindistan'daki tecavüz sorununa tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ancak 2013 yılında FBI'ın Hindistan'daki muadili olan Merkezi Soruşturma Bürosu'nun Başkanı Ranjit Sinha "Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir" sözünü sarf etmekte sakınca görmemişti. Başlıca sorunu tecavüz olan ülkenin baş güvenlik yetkilisi, yasadışı şans oyunlarını tamamen engellemenin imkansız olduğunu anlatmak için "Madem engelleyemiyoruz, o zaman şans oyunlarını yasallaştırıp hiç olmazsa vergi toplayabiliriz. Yani başka bir deyişle, tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakmak gerekir" demişti.

Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla her 18 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor

2018 yılında günde ortalama 91, 2019 yılında günde ortalama 88 tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, 2020'de 28 binden fazla kadının tecavüze uğradığı kaydedildi. Yani yaklaşık her 18 dakikada bir kadın tecavüze uğradı. Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzü, zira tecavüzlerin çoğu bildirilmiyor, bildirilse bile polisin genel tavrı işlem başlatmamak oluyor.
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