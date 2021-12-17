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https://tr.sputniknews.com/20211217/how-i-met-your-fatherdan-ilk-fragman-1051866176.html
How I Met Your Father'dan ilk fragman
How I Met Your Father'dan ilk fragman
How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan ve 18 Ocak 2022'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan How I Met Your Father dizisinden ilk fragman yayınlandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:48+0300
2021-12-17T15:02+0300
how i met your mother
yaşam
fragman
dizi
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How I Met Your Mother dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan How I Met Your Father'dan ilk fragman yayınlandı.Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak.How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211118/how-i-met-your-fatherin-yayin-tarihi-belli-oldu-1050930682.html
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how i met your mother, fragman, dizi

How I Met Your Father'dan ilk fragman

14:48 17.12.2021 (güncellendi: 15:02 17.12.2021)
© HuluHow I Met Your Father
How I Met Your Father - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Hulu
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How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan ve 18 Ocak 2022'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan How I Met Your Father dizisinden ilk fragman yayınlandı.
How I Met Your Mother dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan How I Met Your Father'dan ilk fragman yayınlandı.
Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak.
How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.
How I Met Your Father oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
YAŞAM
'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
18 Kasım, 15:35
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