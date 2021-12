https://tr.sputniknews.com/20211217/how-i-met-your-fatherdan-ilk-fragman-1051866176.html

How I Met Your Father'dan ilk fragman

How I Met Your Father'dan ilk fragman

How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan ve 18 Ocak 2022'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan How I Met Your Father dizisinden ilk fragman yayınlandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:48+0300

2021-12-17T14:48+0300

2021-12-17T15:02+0300

how i met your mother

yaşam

fragman

dizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f80fc4539e6207758573f1c4bd918127.jpg

How I Met Your Mother dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan How I Met Your Father'dan ilk fragman yayınlandı.Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandıracak.How I Met Your Father, 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanmaya başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20211118/how-i-met-your-fatherin-yayin-tarihi-belli-oldu-1050930682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

how i met your mother, fragman, dizi