https://tr.sputniknews.com/20211217/iletisim-baskani-altun-turksat-5b-uydumuz-uzaya-dogru-yola-cikacak-1051866305.html
İletişim Başkanı Altun: Türksat 5B uydumuz uzaya doğru yola çıkacak
İletişim Başkanı Altun: Türksat 5B uydumuz uzaya doğru yola çıkacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, pazar günü fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin, "İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak"... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:53+0300
2021-12-17T14:53+0300
2021-12-17T14:53+0300
türkiye
fahrettin altun
türksat
türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
türksat 5b
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Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusunun uzay macerası başlıyor. Uydu pazar günü Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından, "Hayal etmeye ve inanmaya devam et. Çünkü gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte güçlü Türkiye" ifadelerinin kullanıldığı bir video ile yaptığı paylaşımda, Tüksat 5B haberleşme uydusunun veri kalitesi ve internet hızını artıracağını belirtti.Altun, paylaşımında şunları kaydetti;
https://tr.sputniknews.com/20211217/turksat-5b-goreve-basliyor-3-soruda-turkiyenin-uzaydaki-varligi-ne-durumda-1051865034.html
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fahrettin altun, türksat, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, türksat 5b
İletişim Başkanı Altun: Türksat 5B uydumuz uzaya doğru yola çıkacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, pazar günü fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin, "İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak" dedi.
Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusunun uzay macerası başlıyor. Uydu pazar günü Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından, "Hayal etmeye ve inanmaya devam et. Çünkü gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte güçlü Türkiye" ifadelerinin kullanıldığı bir video ile yaptığı paylaşımda, Tüksat 5B haberleşme uydusunun veri kalitesi ve internet hızını artıracağını belirtti.
Altun, paylaşımında şunları kaydetti;
"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile Turksat 5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun."