https://tr.sputniknews.com/20211217/iletisim-baskani-altun-turksat-5b-uydumuz-uzaya-dogru-yola-cikacak-1051866305.html

İletişim Başkanı Altun: Türksat 5B uydumuz uzaya doğru yola çıkacak

İletişim Başkanı Altun: Türksat 5B uydumuz uzaya doğru yola çıkacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, pazar günü fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin, "İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak"... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:53+0300

2021-12-17T14:53+0300

2021-12-17T14:53+0300

türkiye

fahrettin altun

türksat

türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

türksat 5b

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Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusunun uzay macerası başlıyor. Uydu pazar günü Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından, "Hayal etmeye ve inanmaya devam et. Çünkü gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte güçlü Türkiye" ifadelerinin kullanıldığı bir video ile yaptığı paylaşımda, Tüksat 5B haberleşme uydusunun veri kalitesi ve internet hızını artıracağını belirtti.Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

https://tr.sputniknews.com/20211217/turksat-5b-goreve-basliyor-3-soruda-turkiyenin-uzaydaki-varligi-ne-durumda-1051865034.html

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