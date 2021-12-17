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https://tr.sputniknews.com/20211217/imamoglu-turkiyede-yasanan-en-buyuk-sorun-yonetememe-sorundur-1051875780.html
İmamoğlu: Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur
İmamoğlu: Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur
CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, bir esnafın... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T19:36+0300
2021-12-17T19:41+0300
türkiye
kayseri
ekrem imamoğlu
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Kayseri’de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.‘Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın’Bir esnafın “Sonumuz ne olacak?” sorusuna İmamoğlu, “Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.'Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede'Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu’na, “Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi. İmamoğlu, vatandaşın dinlememesi üzerine, "Hala dinlemiyorsun. Paşa dinlemiyorsun, böyle olmaz. Aynen seninki gibisin, hiç dinlemiyor. Bak hiç dinlemiyor. seninki de dinlemiyor" dedi.İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.
türkiye
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kayseri, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur

19:36 17.12.2021 (güncellendi: 19:41 17.12.2021)
© DHACHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti.
CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, bir esnafın “Sonumuz ne olacak?” sorusuna "Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur" yanıtını verdi.
Kayseri’de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

‘Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın’

Bir esnafın “Sonumuz ne olacak?” sorusuna İmamoğlu, “Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.

'Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede'

Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu’na, “Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi.
İmamoğlu, vatandaşın dinlememesi üzerine, "Hala dinlemiyorsun. Paşa dinlemiyorsun, böyle olmaz. Aynen seninki gibisin, hiç dinlemiyor. Bak hiç dinlemiyor. seninki de dinlemiyor" dedi.
İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.
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