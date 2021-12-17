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İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T16:26+0300
2021-12-17T17:16+0300
politika
kayseri
seçim
cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu
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Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li Belediye Başkanları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, "Kara Kış Fonu" ana temalı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de buluştu.İBB Başkanı İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."Ayrıca, İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet anları da kameralara yansıdı. İmamoğlu, yanına gelip yanaklarını sıkan bir kadına, espriyle "Benim kızım gibisin. Yanaklarımı sıkıp, 'sen büyüdün de başkan mı oldun' diyor bana" dedi.
kayseri
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kayseri, seçim, cumhurbaşkanı, ekrem imamoğlu

İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt

16:26 17.12.2021 (güncellendi: 17:16 17.12.2021)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek" yanıtını verdi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li Belediye Başkanları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, "Kara Kış Fonu" ana temalı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de buluştu.
İBB Başkanı İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."
Ayrıca, İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet anları da kameralara yansıdı. İmamoğlu, yanına gelip yanaklarını sıkan bir kadına, espriyle "Benim kızım gibisin. Yanaklarımı sıkıp, 'sen büyüdün de başkan mı oldun' diyor bana" dedi.
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