https://tr.sputniknews.com/20211217/ingiliz-yazar-bati-ukrayna-krizinin-cikmasindaki-sorumlulugunu-kabullenmeli-1051852203.html

İngiliz yazar: Batı, Ukrayna krizinin çıkmasındaki sorumluluğunu kabullenmeli

İngiliz yazar: Batı, Ukrayna krizinin çıkmasındaki sorumluluğunu kabullenmeli

İngiltere'de yayınlanan 'Spiked' adlı dergide yayınlanan bir yazıda NATO'nun Ukrayna'daki krize ilişkin suçunu kabul etmesi ve Rusya'yı şeytanlaştırmayı... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T02:04+0300

2021-12-17T02:04+0300

2021-12-17T02:04+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png

Spiked yazarı Tim Black; Sunday Times, New York Times ve New Statesman gibi Batılı medya kuruluşlarında Rusya- Batı ilişkileri hakkındaki haberlerde Moskova'nın saldırgan taraf olarak gösterilmesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SSCB'nin kaybını kabullenemediğinin öne sürülmesine yanıt verdi.Black, Rusya'nın seçim müdahale eden, askeri faaliyetler yürüten, Ukrayna'yı işgal etmek isteyen ülke olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti.İngiliz yazar, "Aslında Rusya, burada ana oyuncu değil ve kesinlikle bir kaos ajanı değil. Aksine, Ukrayna'da ve çevresinde yaşanan her şey, Moskova'nın Batı'nın genişlemesinden uzun süredir duyduğu korkunun bir ürünü. Burada burada yıkıcı ve istikrarı bozucu bir güç varsa, o Kremlin değil, NATO'dur. Rusya'nın bakış açısından, 'iş çeviren' taraf NATO'dur" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Batı'nın eylemleriyle ilgili endişelerinin tamamen makul olduğunu kaydeden Black, "Zira Kuzey Atlantik İttifak'ın birçok üyesi, Rusya sınırlarına kadar genişleme fırsatını kaçırmazdı. Nitekim NATO Rusya toprakları yakınında çok sayıda tatbikat yapıyor, birliklerini Baltık ülkelerine, gemilerini Karadeniz'e konuşlandırıyor, ayrıca sürekli Ukrayna ve Gürcistan'ı üye yapmaya hazır olduklarına dair açıklamalar yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.Black, Ukrayna'daki çatışmalara çözüm bulunması için her şeyden önce Batı'nın bu krizdeki rolünü kabullenmesi gerektiğinin altını çizerek "O zaman Batı, Rusya'yı şeytanlaştıracak değil, onu anlayacak duruma gelir" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rusyanin-protestolarina-ragmen-kuzey-atlantik-ittifaki-genisledi-1051847278.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, nato, batı