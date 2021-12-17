https://tr.sputniknews.com/20211217/ingiliz-yazar-bati-ukrayna-krizinin-cikmasindaki-sorumlulugunu-kabullenmeli-1051852203.html
İngiliz yazar: Batı, Ukrayna krizinin çıkmasındaki sorumluluğunu kabullenmeli
İngiliz yazar: Batı, Ukrayna krizinin çıkmasındaki sorumluluğunu kabullenmeli
İngiltere'de yayınlanan 'Spiked' adlı dergide yayınlanan bir yazıda NATO'nun Ukrayna'daki krize ilişkin suçunu kabul etmesi ve Rusya'yı şeytanlaştırmayı... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T02:04+0300
2021-12-17T02:04+0300
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Spiked yazarı Tim Black; Sunday Times, New York Times ve New Statesman gibi Batılı medya kuruluşlarında Rusya- Batı ilişkileri hakkındaki haberlerde Moskova'nın saldırgan taraf olarak gösterilmesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SSCB'nin kaybını kabullenemediğinin öne sürülmesine yanıt verdi.Black, Rusya'nın seçim müdahale eden, askeri faaliyetler yürüten, Ukrayna'yı işgal etmek isteyen ülke olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti.İngiliz yazar, "Aslında Rusya, burada ana oyuncu değil ve kesinlikle bir kaos ajanı değil. Aksine, Ukrayna'da ve çevresinde yaşanan her şey, Moskova'nın Batı'nın genişlemesinden uzun süredir duyduğu korkunun bir ürünü. Burada burada yıkıcı ve istikrarı bozucu bir güç varsa, o Kremlin değil, NATO'dur. Rusya'nın bakış açısından, 'iş çeviren' taraf NATO'dur" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Batı'nın eylemleriyle ilgili endişelerinin tamamen makul olduğunu kaydeden Black, "Zira Kuzey Atlantik İttifak'ın birçok üyesi, Rusya sınırlarına kadar genişleme fırsatını kaçırmazdı. Nitekim NATO Rusya toprakları yakınında çok sayıda tatbikat yapıyor, birliklerini Baltık ülkelerine, gemilerini Karadeniz'e konuşlandırıyor, ayrıca sürekli Ukrayna ve Gürcistan'ı üye yapmaya hazır olduklarına dair açıklamalar yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.Black, Ukrayna'daki çatışmalara çözüm bulunması için her şeyden önce Batı'nın bu krizdeki rolünü kabullenmesi gerektiğinin altını çizerek "O zaman Batı, Rusya'yı şeytanlaştıracak değil, onu anlayacak duruma gelir" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rusyanin-protestolarina-ragmen-kuzey-atlantik-ittifaki-genisledi-1051847278.html
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İngiliz yazar: Batı, Ukrayna krizinin çıkmasındaki sorumluluğunu kabullenmeli
İngiltere'de yayınlanan 'Spiked' adlı dergide yayınlanan bir yazıda NATO'nun Ukrayna'daki krize ilişkin suçunu kabul etmesi ve Rusya'yı şeytanlaştırmayı bırakması gerektiğini ifade edildi.
Spiked yazarı Tim Black; Sunday Times, New York Times ve New Statesman gibi Batılı medya kuruluşlarında Rusya- Batı ilişkileri hakkındaki haberlerde Moskova'nın saldırgan taraf olarak gösterilmesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SSCB'nin kaybını kabullenemediğinin öne sürülmesine yanıt verdi.
Black, Rusya'nın seçim müdahale eden, askeri faaliyetler yürüten, Ukrayna'yı işgal etmek isteyen ülke olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti.
İngiliz yazar, "Aslında Rusya, burada ana oyuncu değil ve kesinlikle bir kaos ajanı değil. Aksine, Ukrayna'da ve çevresinde yaşanan her şey, Moskova'nın Batı'nın genişlemesinden uzun süredir duyduğu korkunun bir ürünü. Burada burada yıkıcı ve istikrarı bozucu bir güç varsa, o Kremlin değil, NATO'dur. Rusya'nın bakış açısından, 'iş çeviren' taraf NATO'dur" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Batı'nın eylemleriyle ilgili endişelerinin tamamen makul olduğunu kaydeden Black, "Zira Kuzey Atlantik İttifak'ın birçok üyesi, Rusya sınırlarına kadar genişleme fırsatını kaçırmazdı. Nitekim NATO Rusya toprakları yakınında çok sayıda tatbikat yapıyor, birliklerini Baltık ülkelerine, gemilerini Karadeniz'e konuşlandırıyor, ayrıca sürekli Ukrayna ve Gürcistan'ı üye yapmaya hazır olduklarına dair açıklamalar yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Black, Ukrayna'daki çatışmalara çözüm bulunması için her şeyden önce Batı'nın bu krizdeki rolünü kabullenmesi gerektiğinin altını çizerek "O zaman Batı, Rusya'yı şeytanlaştıracak değil, onu anlayacak duruma gelir" diye ekledi.