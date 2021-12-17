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https://tr.sputniknews.com/20211217/instagrama-yeni-guncelleme-hikaye-sureleri-uzayacak-1051852084.html
Instagram'a yeni güncelleme: Hikaye süreleri uzayacak
Instagram'a yeni güncelleme: Hikaye süreleri uzayacak
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerde 60 saniyelik bir videoyu... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T02:00+0300
2021-12-17T02:00+0300
yaşam
instagram
hikaye
güncelleme
özellik
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Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için yeni bir güncellemeyi uygulamaya koyacak. Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye çıkıyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.
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instagram, hikaye, güncelleme, özellik

Instagram'a yeni güncelleme: Hikaye süreleri uzayacak

02:00 17.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerde 60 saniyelik bir videoyu bölümlere ayırmadan yayınlamanıza izin vermeye hazırlanıyor.
Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için yeni bir güncellemeyi uygulamaya koyacak.
Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.
Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye çıkıyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.
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