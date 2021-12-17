https://tr.sputniknews.com/20211217/instagrama-yeni-guncelleme-hikaye-sureleri-uzayacak-1051852084.html

Instagram'a yeni güncelleme: Hikaye süreleri uzayacak

Instagram'a yeni güncelleme: Hikaye süreleri uzayacak

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşmanızı sağlayacak yeni özellik geliyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerde 60 saniyelik bir videoyu... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T02:00+0300

2021-12-17T02:00+0300

2021-12-17T02:00+0300

yaşam

instagram

hikaye

güncelleme

özellik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_0:20:1201:695_1920x0_80_0_0_e9bb4b1ad6c693ac04817c5d8d823d03.jpg

Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için yeni bir güncellemeyi uygulamaya koyacak. Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye çıkıyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, hikaye, güncelleme, özellik