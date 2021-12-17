https://tr.sputniknews.com/20211217/iso-baskani-bahcivan-merkez-bankasini-saskinlikla-izliyoruz-1051865768.html
İSO Başkanı Bahçıvan: Merkez Bankası'nı şaşkınlıkla izliyoruz
İSO Başkanı Bahçıvan: Merkez Bankası'nı şaşkınlıkla izliyoruz
Merkez Bankası'nın kararlarına iş dünyasından tepki geldi. İSO Başkanı Bahçıvan, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T14:30+0300
2021-12-17T14:30+0300
2021-12-17T14:37+0300
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
erdal bahçıvan
istanbul sanayi odası (iso)
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103975/34/1039753446_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_991c993a63054949f5307499b53c1b42.jpg
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, döviz kurlarında görülen rekor sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kura müdahale etmesini sosyal medya hesabından "TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz" şeklinde değerlendirdi.Döviz kurları dün Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 14 çekmesiyle bugün rekor seviyeleri gördü. Dolar, 17.14'le euro ise 19.43'le tarihi zirveleri gördü.Merkez Bankası gelişmelerin ardından döviz kurlarına müdahalede bulunurken, dolar 16.25'e, euro da 18.40'a kadar geriledi.
https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasindan-dovize-besinci-mudahale-1051864026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103975/34/1039753446_18:0:905:665_1920x0_80_0_0_b786f72296eaf924dab425cfc5825dbd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), erdal bahçıvan, istanbul sanayi odası (iso), döviz
İSO Başkanı Bahçıvan: Merkez Bankası'nı şaşkınlıkla izliyoruz
14:30 17.12.2021 (güncellendi: 14:37 17.12.2021)
Merkez Bankası'nın kararlarına iş dünyasından tepki geldi. İSO Başkanı Bahçıvan, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, döviz kurlarında görülen rekor sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kura müdahale etmesini sosyal medya hesabından "TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz" şeklinde değerlendirdi.
"Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz."
Döviz kurları dün Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 14 çekmesiyle bugün rekor seviyeleri gördü. Dolar, 17.14'le euro ise 19.43'le tarihi zirveleri gördü.
Merkez Bankası gelişmelerin ardından döviz kurlarına müdahalede bulunurken, dolar 16.25'e, euro da 18.40'a kadar geriledi.