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https://tr.sputniknews.com/20211217/italyada-sahte-jinekologdan-yuzlerce-kadina-web-kamerasiyla-muayene-tuzagi-1051869628.html
İtalya'da sahte jinekologdan yüzlerce kadına web kamerasıyla muayene tuzağı
İtalya'da sahte jinekologdan yüzlerce kadına web kamerasıyla muayene tuzağı
İtalya'da son dönemde jinekoloji muayenesinden geçmiş yüzlerce kadını arayan ve kendini jinekolog olarak tanıtan bir erkeğin elindeki bilgeler üzerinden onları... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T16:08+0300
2021-12-17T16:08+0300
yaşam
italya
bari
sahtekarlık
jinekolog
sahte
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İtalya'da kendini jinekolog gibi gösterip kadınları web bağlantısı aracılığıyla vajinal muayeneye ikna eden 40 yaşlarındaki bir erkeğin evine baskın düzenlendi. Sahte jinekoloğun hedef aldığı kadınların sayısı 400'den fazla olarak ifade edildi.Çok sayıda mağdurun ihbarı üzerine seri cinsel suç zanlısının telefonlarını dinleyen polis, Bari'deki evini basarak çok sayıda akıllı telefona ve bellek kartına el koydu. Şikayetlere göre zanlı İtalya çapındaki kliniklerde sürüntü alınan kadınları arayıp onlara bir dizi vajinal enfeksiyon teşhisi konulduğunu söyledi, ardından onları çevrimiçi bir jinekolojik muayeneden geçmeye ikna etti. Lazio'dan Lombardiya ve Kalabriya'ya kadar İtalya genelinde 400'den fazla kadın, zanlının hedefi oldu. La Repubblica gazetesine konuşan mağdurlardan biri şunları anlattı:"Kendini doktor olarak tanıttı. Doğum tarihimi ve yerimi biliyordu, son aylarda jinekolojik muayene yaptırıp yaptırmadığımı sordu. Giderek daha kişiselleşen sorular sordu... Ardından Zoom veya Hangout aracılığıyla görüntülü görüşme talep etti... (ve) teşhisi doğrulamak için benden özel bölgelerimi göstermemi istedi."Polis, tacizle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
italya
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italya, bari, sahtekarlık, jinekolog, sahte

İtalya'da sahte jinekologdan yüzlerce kadına web kamerasıyla muayene tuzağı

16:08 17.12.2021
© Fotoğraf : Pixabayweb kamerası
web kamerası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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İtalya'da son dönemde jinekoloji muayenesinden geçmiş yüzlerce kadını arayan ve kendini jinekolog olarak tanıtan bir erkeğin elindeki bilgeler üzerinden onları çevrimiçi jinekolojik muayeneye ikna ettiği belirtildi. Soruşturma açan polis, zanlının evine baskın düzenledi.
İtalya'da kendini jinekolog gibi gösterip kadınları web bağlantısı aracılığıyla vajinal muayeneye ikna eden 40 yaşlarındaki bir erkeğin evine baskın düzenlendi. Sahte jinekoloğun hedef aldığı kadınların sayısı 400'den fazla olarak ifade edildi.
Çok sayıda mağdurun ihbarı üzerine seri cinsel suç zanlısının telefonlarını dinleyen polis, Bari'deki evini basarak çok sayıda akıllı telefona ve bellek kartına el koydu.
Şikayetlere göre zanlı İtalya çapındaki kliniklerde sürüntü alınan kadınları arayıp onlara bir dizi vajinal enfeksiyon teşhisi konulduğunu söyledi, ardından onları çevrimiçi bir jinekolojik muayeneden geçmeye ikna etti. Lazio'dan Lombardiya ve Kalabriya'ya kadar İtalya genelinde 400'den fazla kadın, zanlının hedefi oldu.
La Repubblica gazetesine konuşan mağdurlardan biri şunları anlattı:
"Kendini doktor olarak tanıttı. Doğum tarihimi ve yerimi biliyordu, son aylarda jinekolojik muayene yaptırıp yaptırmadığımı sordu. Giderek daha kişiselleşen sorular sordu... Ardından Zoom veya Hangout aracılığıyla görüntülü görüşme talep etti... (ve) teşhisi doğrulamak için benden özel bölgelerimi göstermemi istedi."
Polis, tacizle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
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