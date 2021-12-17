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https://tr.sputniknews.com/20211217/japonyada-klinikte-yangin-cikti-28-kisi-agir-yarali-1051854683.html
Japonya'da klinikte yangın çıktı: 28 kişi ağır yaralı
Japonya'da klinikte yangın çıktı: 28 kişi ağır yaralı
Japonya'nın Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T08:04+0300
2021-12-17T08:04+0300
2021-12-17T08:02+0300
dünya
japonya
yangın
kundaklama
kundakçılık
klinik
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Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.Kundaklama şüphesi varEyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.Kamu yayıncısı NHK'ye göre yangında 28 kişi ağır yaralandı, yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu.Eyalet emniyet birimleri, yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.
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japonya, yangın, kundaklama, kundakçılık, klinik
Japonya'da klinikte yangın çıktı: 28 kişi ağır yaralı
Japonya'nın Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu.
Kitaşinçi bölgesinde bulunan
Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.
Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine
onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Kundaklama şüphesi var
Eyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre yangında 28 kişi ağır yaralandı, yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu.
Eyalet emniyet birimleri, yangının
kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.