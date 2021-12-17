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Kanada, Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
Kanada, Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
Kanada'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T21:26+0300
2021-12-17T21:26+0300
koronavirüs
kanada
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak" dedi.Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.Bakan Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.10 Afrika ülkesi için yürürlükteki seyahat yasağı kaldırıldıBakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.'Şimdi seyahat zamanı değil'Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz" ifadesini kullandı.
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kanada, koronavirüs, kovid-19, omicron

Kanada, Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı

21:26 17.12.2021
© REUTERS / Christinne MuschiKanada, koronavirüs
Kanada, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Christinne Muschi
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Kanada'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya konuldu.
Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak" dedi.
Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.
Bakan Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.

10 Afrika ülkesi için yürürlükteki seyahat yasağı kaldırıldı

Bakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.
Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.

'Şimdi seyahat zamanı değil'

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz" ifadesini kullandı.
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