https://tr.sputniknews.com/20211217/kanada-omicron-varyanti-nedeniyle-yeni-onlemler-aldi-1051877739.html

Kanada, Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı

Kanada, Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı

Kanada'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T21:26+0300

2021-12-17T21:26+0300

2021-12-17T21:26+0300

koronavirüs

kanada

koronavirüs

kovid-19

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104170/28/1041702880_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_fd7faf2afcf621d233639f953885b278.jpg

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak" dedi.Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.Bakan Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.10 Afrika ülkesi için yürürlükteki seyahat yasağı kaldırıldıBakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.'Şimdi seyahat zamanı değil'Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz" ifadesini kullandı.

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, koronavirüs, kovid-19, omicron