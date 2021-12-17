Kılıçdaroğlu: TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. TÜSİAD Başkanı ile konuştum herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Ülke tam bir yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir adamın, ülkeyi intihara sürüklemesini kim daha ne kadar sürükleyecek" dedi.'Susma zamanı değil herkes konuşmalı'"Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin olasılığı millete göstermeleridir" diye devam Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Bu çoklu organ yetmezliği içindeki bu saray hükümeti kangrenli bir bacaktır. Seçimle kesersek hayatta kalırız. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Her vatandaşın her üreticinin her alın teri dökenin böyle bir sorumluluğu var.Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şürekâsı kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. TÜSİAD Başkanı ile konuştum herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Ülke tam bir yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir adamın, ülkeyi intihara sürüklemesini kim daha ne kadar sürükleyecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. TÜSİAD Başkanı ile konuştum herkesin konuşması gerektiğini söyledim. Ülke tam bir yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir adamın, ülkeyi intihara sürüklemesini kim daha ne kadar sürükleyecek" dedi.
'Susma zamanı değil herkes konuşmalı'
"Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin olasılığı millete göstermeleridir" diye devam Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hükümet çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Bu çoklu organ yetmezliği içindeki bu saray hükümeti kangrenli bir bacaktır. Seçimle kesersek hayatta kalırız. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Her vatandaşın her üreticinin her alın teri dökenin böyle bir sorumluluğu var.
Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Bu Saray ve şürekâsı kalbi yoktur. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız."
Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!