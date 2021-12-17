https://tr.sputniknews.com/20211217/kilicdaroglundan-a-habere-soyleyin-mudurunuz-erdogana-korkmasin-1051859408.html
Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın
Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:14+0300
2021-12-17T12:14+0300
2021-12-17T12:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
asgari ücret
a haber
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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 için asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.Ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından CHP belediyelerinde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurduğu bir mesaj yayınlamıştı.A Haber de bunun üzerine CHP liderinin ‘bir yaman çelişkiye daha imza attığını’ öne sürdüğü bir haber yayınladı. Haberde “Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı” ifadelerine yer verildi.Twitter hesabından bu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, A Haber’e şöyle seslendi: “Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5 bin 376 TL değil, 5 bin 500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20211216/kilicdaroglu-chp-belediyelerinde-en-dusuk-ucret-yani-asgari-ucret-4-bin-500-lira-olacaktir-1051847008.html
https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, asgari ücret, a haber
Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın
12:14 17.12.2021 (güncellendi: 12:15 17.12.2021)
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 için asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.
Ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından CHP belediyelerinde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurduğu bir mesaj yayınlamıştı.
A Haber de bunun üzerine CHP liderinin ‘bir yaman çelişkiye daha imza attığını’
öne sürdüğü bir haber yayınladı
. Haberde “Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı”
ifadelerine yer verildi.
Twitter hesabından bu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, A Haber’e şöyle seslendi: “Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5 bin 376 TL değil, 5 bin 500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”