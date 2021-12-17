https://tr.sputniknews.com/20211217/kilicdaroglundan-a-habere-soyleyin-mudurunuz-erdogana-korkmasin-1051859408.html

Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın

Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinden çelişkili hareket ettiğini öne süre A Haber’e yanıt verdi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:14+0300

2021-12-17T12:14+0300

2021-12-17T12:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

asgari ücret

a haber

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 için asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.Ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından CHP belediyelerinde en düşük ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurduğu bir mesaj yayınlamıştı.A Haber de bunun üzerine CHP liderinin ‘bir yaman çelişkiye daha imza attığını’ öne sürdüğü bir haber yayınladı. Haberde “Partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyuran Kılıçdaroğlu, önceki gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı” ifadelerine yer verildi.Twitter hesabından bu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, A Haber’e şöyle seslendi: “Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5 bin 376 TL değil, 5 bin 500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20211216/kilicdaroglu-chp-belediyelerinde-en-dusuk-ucret-yani-asgari-ucret-4-bin-500-lira-olacaktir-1051847008.html

https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, asgari ücret, a haber