https://tr.sputniknews.com/20211217/kilicdaroglunun-herkes-konusmali-cagrisina-tusiaddan-yanit-1051879653.html

Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes konuşmalı' çağrısına TÜSİAD'dan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes konuşmalı' çağrısına TÜSİAD'dan yanıt

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine ilişkin, "TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:07+0300

2021-12-17T23:07+0300

2021-12-17T23:07+0300

ekonomi

chp

tüsiad

kemal kılıçdaroğlu

görüşme

simone kaslowski

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü açıklamıştı.Kılıçdaroğlu, “TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridi” demişti.Kaslowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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chp, tüsiad, kemal kılıçdaroğlu, görüşme, simone kaslowski