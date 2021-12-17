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Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Türkiye, Afrika Birliği'nin stratejik ortağıdır
Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Türkiye, Afrika Birliği'nin stratejik ortağıdır
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:25+0300
2021-12-17T23:25+0300
dünya
türkiye
libya
afrika birliği
necla el-menguş
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Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Menguş'un ifadelerine yer verildi.Zirve'deki konuşmasında Menguş, "Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki karşılıklı ticari ilişkiler uzun yıllara dayandığı gibi 2008 yılında Afrika Birliği'nin Türkiye’yi kıtanın stratejik ortağı ilan etmesiyle iki taraf arasındaki güçlü kültürel ve sosyal ilişkiler ivme kazanmıştır" dedi."Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik ortağıdır" ifadelerini kullanan Menguş, Türkiye-Afrika ortaklığının, Afrika Birliğinin küresel sistemde güç merkezi olma hedefiyle oluşturduğu 'Gündem 2063'ün uygulanması yoluyla arzu ettiği, yatırım için uygun bir ortamın yaratılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.Libyalı Bakan, dünyayı etkileyen olağanüstü koşullara, zorlu ekonomik şartlara rağmen Afrika Birliği ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ortak iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.Menguş, sözlerine şöyle devam etti: "Afrika Birliği Örgütü'nün ve Afrika Birliği'nin kurulmasına katkıda bulunan Libya, söz konusu Zirve'de kabul edilecek plan, program ve kararların başarısı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."3. Türkiye-Afrika Ortaklık ZirvesiBirincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, 'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' temasıyla İstanbul'da düzenleniyor.İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve yarın tamamlanması planlanan Zirve'ye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/cumhurbaskani-erdogan-3-turkiye-afrika-ortaklik-zirvesine-katilan-devlet-baskanlariyla-gorustu-1051875662.html
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türkiye, libya, afrika birliği, necla el-menguş

Libya Dışişleri Bakanı Menguş: Türkiye, Afrika Birliği'nin stratejik ortağıdır

23:25 17.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud TurkiaLibya Dışişleri Bakanı Necla Menguş
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Turkia
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Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu söyledi.
Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Menguş'un ifadelerine yer verildi.
Zirve'deki konuşmasında Menguş, "Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki karşılıklı ticari ilişkiler uzun yıllara dayandığı gibi 2008 yılında Afrika Birliği'nin Türkiye’yi kıtanın stratejik ortağı ilan etmesiyle iki taraf arasındaki güçlü kültürel ve sosyal ilişkiler ivme kazanmıştır" dedi.
"Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik ortağıdır" ifadelerini kullanan Menguş, Türkiye-Afrika ortaklığının, Afrika Birliğinin küresel sistemde güç merkezi olma hedefiyle oluşturduğu 'Gündem 2063'ün uygulanması yoluyla arzu ettiği, yatırım için uygun bir ortamın yaratılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
Libyalı Bakan, dünyayı etkileyen olağanüstü koşullara, zorlu ekonomik şartlara rağmen Afrika Birliği ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ortak iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.
Menguş, sözlerine şöyle devam etti: "Afrika Birliği Örgütü'nün ve Afrika Birliği'nin kurulmasına katkıda bulunan Libya, söz konusu Zirve'de kabul edilecek plan, program ve kararların başarısı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, 'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' temasıyla İstanbul'da düzenleniyor.
İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve yarın tamamlanması planlanan Zirve'ye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarıyla görüştü
19:37
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