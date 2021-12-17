https://tr.sputniknews.com/20211217/londrada-yangin-4-cocuk-yasamini-yitirdi-1051854022.html

Londra'da yangın: 4 çocuk yaşamını yitirdi

Londra'da yangın: 4 çocuk yaşamını yitirdi

Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesinde bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T07:03+0300

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İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.Londra İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi.Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.

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ingiltere, londra, yangın, çocuk, ölüm