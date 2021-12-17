https://tr.sputniknews.com/20211217/mehmet-barlas-erdogan-capindaki-bir-devlet-adaminin-kenara-cekilmesinin-bedeli-ne-olur-1051854812.html

Mehmet Barlas: Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?

Mehmet Barlas: Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücretin vatandaşları rahatlatacağını söyledi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için 25 yıldır canla... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T08:24+0300

2021-12-17T08:24+0300

2021-12-17T08:22+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

ekonomik kriz

ekonomi

mehmet barlas

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük artışının yapıldığını ve dar gelirli vatandaşların nefes alma imkanı kavuşacağını belirterek, "Siyasetin, ekonomik istikrarı korumak ve toplumun refahını artırmak gibi işlevleri de var. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için 25 yıldır canla başla çalışıyor. Biz de buna şahidiz. Bu sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumlulukları arasında" ifadelerini kullandı.Erdoğan ve kadrosunun ekonomi konusundaki çizgisinin bilindiği ancak, muhalefetin ekonomi konusundaki düşüncelerini bilinmediğini iddia eden Barlas, "Yani kazara iktidar değişirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?CHP siyaseti, "Her şey çok iyi olacak" dedikleri İstanbul Belediyesi'nde "hurda otobüslerden, zamlardan, adam kayırmaktan ve sol kadrolaşmadan" başka Türk siyasetine ne getirdi?" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ekonomik kriz, ekonomi, mehmet barlas