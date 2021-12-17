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Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor
15:10 17.12.2021 (güncellendi: 15:12 17.12.2021)
© AFP 2021 / MANDEL NGANDonald Trump- Melania Trump
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kendi NFT'sini piyasaya sürüyor. Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya NFT, Trump'ın mavi gözlerini tasvir ediyor.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.
ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak.
'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.
ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak.
'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.
#MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/qMtVewbdpa— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021
Melania Trump ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya, eski First Lady'nin mavi gözlerini tasvir ediyor. Söz konusu resim aynı zamanda Trump'ın sesini içeriyor.
Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti.
Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti.
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti.
Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti.
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.