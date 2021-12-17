https://tr.sputniknews.com/20211217/melanie-trump-kendi-gozlerini-tasvir-eden-nftleri-piyasaya-suruyor-1051866475.html

Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor

Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor

ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kendi NFT'sini piyasaya sürüyor. Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya NFT, Trump'ın mavi gözlerini tasvir ediyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:10+0300

2021-12-17T15:10+0300

2021-12-17T15:12+0300

dünya

abd

donald trump

melania trump

sanat

kripto para

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1043606257_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_604e33a302d7eba61ce8141b52fe398a.jpg

NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor. ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak. 'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.Melania Trump ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya, eski First Lady'nin mavi gözlerini tasvir ediyor. Söz konusu resim aynı zamanda Trump'ın sesini içeriyor. Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti. Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti. NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211101/bir-gorundu-pir-gorundu-melania-trump-yine-memnun-degil-1050359256.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, donald trump, melania trump, sanat, kripto para, nft