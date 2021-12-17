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Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor
Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kendi NFT'sini piyasaya sürüyor. Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya NFT, Trump'ın mavi gözlerini tasvir ediyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:10+0300
2021-12-17T15:12+0300
dünya
abd
donald trump
melania trump
sanat
kripto para
nft
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NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor. ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak. 'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.Melania Trump ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya, eski First Lady'nin mavi gözlerini tasvir ediyor. Söz konusu resim aynı zamanda Trump'ın sesini içeriyor. Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti. Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti. NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/bir-gorundu-pir-gorundu-melania-trump-yine-memnun-degil-1050359256.html
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abd, donald trump, melania trump, sanat, kripto para, nft

Melania Trump kendi gözlerini tasvir eden NFT'leri piyasaya sürüyor

15:10 17.12.2021 (güncellendi: 15:12 17.12.2021)
© AFP 2021 / MANDEL NGANDonald Trump- Melania Trump
Donald Trump- Melania Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
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ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kendi NFT'sini piyasaya sürüyor. Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya NFT, Trump'ın mavi gözlerini tasvir ediyor.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kendi özel NFT'sini piyasaya sürerek dijital evrene katılacak.

'Melania’s Vision' olarak adlandırılan ilk NFT’ler yaklaşık 150 dolara 31 Aralık 2021'e kadar arasında satın alınabilecek.
Melania Trump ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Marc-Antoine Coulon imzalı suluboya, eski First Lady'nin mavi gözlerini tasvir ediyor. Söz konusu resim aynı zamanda Trump'ın sesini içeriyor.

Trump yaptığı açıklamada, sanata karşı olan tutkusunu, çocuklara yönelik yardım projesiyle birleştirmekten gurur duyduğunu belirtti.

Melania Trump, attıkları bu yeni adımla birlikte kazanılacak gelirin yetiştirme yurdundaki çocukların, bilgisayar becerilerini geliştirebilecek eğitim için harcanacağını ifade etti.

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
Melania Trump- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
Bir göründü, pir göründü: Melania Trump yine 'memnun değil'
1 Kasım, 10:07
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