https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasindan-dovize-besinci-mudahale-1051864026.html

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Merkez Bankası, dolar kurunun 17.14’e ulaşmasının ardından beşinci kez piyasalara doğrudan müdahale etti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T13:53+0300

2021-12-17T13:53+0300

2021-12-17T14:09+0300

merkez bankası

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Dolar/TL'nin 17, Euro/TL'nin ise 19 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan (MB) satım yönünde beşinci müdahale geldi.MB'dan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahalenin ardından dolar 16.51'e kadar çekildi. Euro ise 18.73 bandında işlem görüyor. MB daha önce 1 Aralık’ta yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’ta yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde üç müdahalede bulunmuştu. MB’nin 13 Aralık’ta yaptığı dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar ise yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.MB, dün faizi 1 puan indirmişti. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 olmuştu. Böylece faiz indirimi eylül ayından bu yana toplamda 500 baz puana ulaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1051828629.html

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