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https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasinin-5-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-2-milyar-dolar-1051874020.html
Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar
Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T18:26+0300
2021-12-17T18:26+0300
2021-12-17T18:49+0300
merkez bankası
türkiye
dolar
döviz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
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merkez bankası, dolar, döviz
Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar 18:26 17.12.2021 (güncellendi: 18:49 17.12.2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.
TCMB'den yapılan açıklamada
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.
Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.