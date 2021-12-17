https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasinin-5-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-2-milyar-dolar-1051874020.html

Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar

Merkez Bankası’nın 5. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:26+0300

2021-12-17T18:26+0300

2021-12-17T18:49+0300

merkez bankası

türkiye

dolar

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar/TL 'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti.TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.Bu müdahale TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu.Bloomberg'in haberine göre doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde tutar yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

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merkez bankası, dolar, döviz