https://tr.sputniknews.com/20211217/mersinde-kadin-cinayeti-birlikte-yasadigi-kisiyi-oldurup-intihara-kalkisti--1051859571.html

Mersin'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 59 yaşındaki Metin Masat, birlikte yaşadığı 41 yaşındaki Feriha Temiz'i tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulundu. Kendisini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:20+0300

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türkiye

mersin

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kadın cinayetleri

akdeniz

intihar

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Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya'da saat 08.00 sıralarında silah seslerinin duyulması ile çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silah seslerinin geldiği noktaya gidenler ise Metin Masat ile Feriha Temiz'i yerde kanlar içinde yatarken buldu.Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Temiz'in hayatını kaybettiğini, Masat'ın ise başından ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Masat, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Temiz'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Masat'ın, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'e ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html

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