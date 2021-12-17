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https://tr.sputniknews.com/20211217/meteorolojiden-istanbullulara-kar-uyarisi-1051853573.html
Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı
Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. Meteoroloji, İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T06:42+0300
2021-12-17T06:41+0300
yaşam
istanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar

Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı

06:42 17.12.2021
© SputnikMeteoroloji, kar, soğuk hava
Meteoroloji, kar, soğuk hava - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
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Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. Meteoroloji, İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini kara bırakacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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