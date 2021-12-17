https://tr.sputniknews.com/20211217/meteorolojiden-istanbullulara-kar-uyarisi-1051853573.html

Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı

Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. Meteoroloji, İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T06:42+0300

2021-12-17T06:42+0300

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yaşam

istanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar