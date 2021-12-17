https://tr.sputniknews.com/20211217/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-firtina-uyarisi-1051872681.html

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç bölgeleri, Akdeniz'in batısıyla Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına bekleniyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T17:43+0300

2021-12-17T17:43+0300

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türkiye

marmara denizi

meteoroloji

kar

fırtına

ege

uyarı

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Meteoroloji, Marmara'nın güneyinin yükseklerinde, Ege'nin iç bölgelerinde, Akdeniz'in batısının yüksekleriyle Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yarın Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Bursa'nın güney kesimleri ile Çanakkale'nin Yenice, Çan, Biga ilçelerinin 400-500 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Ayrıca yarın, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli'nin 700-800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.Yarın akşam saatlerinden sonra Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya'nın 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimleri ile Konya'nın güney ve batısında da kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.Kar yağışlarının Muğla ve Denizli'nin yükseklerinde yarın gece saatlerinden sonra, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Konya çevrelerinde pazar günü akşam saatlerinden sonra diğer yerlerde pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Fırtına uyarısıTahminlere göre Ege Denizinde kuvvetli fırtına, Marmara'da ise fırtına öngörülüyor.Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın pazar günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Vatandaşların, kar yağışları ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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marmara denizi, meteoroloji, kar, fırtına, ege, uyarı