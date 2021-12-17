Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211217/meteorolojiden-kar-yagisi-ve-firtina-uyarisi-1051872681.html
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç bölgeleri, Akdeniz'in batısıyla Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına bekleniyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T17:43+0300
2021-12-17T17:43+0300
türkiye
marmara denizi
meteoroloji
kar
fırtına
ege
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050286391_0:2:2001:1127_1920x0_80_0_0_aa795457bcff3857bb6b6a447197a9d7.jpg
Meteoroloji, Marmara'nın güneyinin yükseklerinde, Ege'nin iç bölgelerinde, Akdeniz'in batısının yüksekleriyle Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yarın Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Bursa'nın güney kesimleri ile Çanakkale'nin Yenice, Çan, Biga ilçelerinin 400-500 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Ayrıca yarın, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli'nin 700-800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.Yarın akşam saatlerinden sonra Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya'nın 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimleri ile Konya'nın güney ve batısında da kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.Kar yağışlarının Muğla ve Denizli'nin yükseklerinde yarın gece saatlerinden sonra, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Konya çevrelerinde pazar günü akşam saatlerinden sonra diğer yerlerde pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Fırtına uyarısıTahminlere göre Ege Denizinde kuvvetli fırtına, Marmara'da ise fırtına öngörülüyor.Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın pazar günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Vatandaşların, kar yağışları ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/meteorolojiden-bati-karadeniz-icin-firtina-uyarisi-1051846027.html
https://tr.sputniknews.com/20211217/meteorolojiden-istanbullulara-kar-uyarisi-1051853573.html
türkiye
marmara denizi
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050286391_246:0:1753:1130_1920x0_80_0_0_9451098d1e362e3854184971b81d2a13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmara denizi, meteoroloji, kar, fırtına, ege, uyarı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

17:43 17.12.2021
© AAkar yağışı
kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
Abone ol
Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç bölgeleri, Akdeniz'in batısıyla Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara'nın güneyinin yükseklerinde, Ege'nin iç bölgelerinde, Akdeniz'in batısının yüksekleriyle Konya'nın güney ve batısında kuvvetli kar yağışı, Ege Denizi ve Marmara'da fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yarın Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Bursa'nın güney kesimleri ile Çanakkale'nin Yenice, Çan, Biga ilçelerinin 400-500 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ayrıca yarın, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli'nin 700-800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya'nın 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimleri ile Konya'nın güney ve batısında da kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışlarının Muğla ve Denizli'nin yükseklerinde yarın gece saatlerinden sonra, Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Konya çevrelerinde pazar günü akşam saatlerinden sonra diğer yerlerde pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
TÜRKİYE
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Dün, 21:31

Fırtına uyarısı

Tahminlere göre Ege Denizinde kuvvetli fırtına, Marmara'da ise fırtına öngörülüyor.
Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın pazar günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Vatandaşların, kar yağışları ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji, kar, soğuk hava - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
YAŞAM
Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı
06:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:49CHP’li 2 belediye, asgari ücreti 5 bin TL yaptı
17:45İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor
17:43Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
17:32Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu
17:26Eric Clapton, 55 yaşındaki kadına açtığı korsan CD davasını kazandı
17:19Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu Mehmet Ali Erbil ifade verdi
17:15DİSK Başkanı: Asgari ücrette belirsizlikler giderilmeli, vergi düzenlemesi acilen yapılmalıdır
17:03Eşine kızıp duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü
16:56Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı
16:53Reuters'a konuşan ekonomi uzmanları: Türkiye geri dönüşü olmayan noktanın ötesine geçebilir
16:53Yolda yürüyen kişinin çantasını keserek 9 bin doları çaldı
16:47Ukraynalı eski yetkili: Zelenskiy yanlısı milletvekillerine zarfla ayda 20 bin dolar ödeme yapılıyor
16:33Motorin, benzin ve LPG'ye zam
16:26İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
16:23Taylor Swift'in albüm partisi Avustralya'da Omicron krizi başlattı
16:17Eski Slovakya Başbakanı Robert Fico gözaltına alındı
16:15Edirne’deki konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi
16:08İtalya'da sahte jinekologdan yüzlerce kadına web kamerasıyla muayene tuzağı
15:58Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili
15:56Pişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü'