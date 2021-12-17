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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finale yükseldi
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finale yükseldi
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finalde yüzmeye hak kazandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
abu dabi
yüzme
berkay ömer öğretir
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bugün başlayan ve 21 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama yarı finalinde 57.34'lük derecesi ile 8. oldu.Öğretir, elde ettiği dereceyle finalde yüzmeye hak kazandı.ENKA Spor Kulübü'nün alt yapısında yetişen Öğretir, Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmişti. Öğretir şu an Galatasaray Yüzme takımında mücadele etmekte.
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abu dabi, yüzme, berkay ömer öğretir

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finale yükseldi

00:06 17.12.2021 (güncellendi: 00:10 17.12.2021)
© Fotoğraf : ENKA Spor KulübüBerkay Öğretir
Berkay Öğretir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : ENKA Spor Kulübü
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finalde yüzmeye hak kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bugün başlayan ve 21 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama yarı finalinde 57.34'lük derecesi ile 8. oldu.
Öğretir, elde ettiği dereceyle finalde yüzmeye hak kazandı.
ENKA Spor Kulübü'nün alt yapısında yetişen Öğretir, Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmişti. Öğretir şu an Galatasaray Yüzme takımında mücadele etmekte.
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