https://tr.sputniknews.com/20211217/moskovada-universite-ogrencilerini-orgut-saflarina-cekmeye-calisan-bir-isidli-yakalandi-1051861294.html

Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı

Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Teknoloji Üniversitesi’nden (MİREA) bir öğrenci, IŞİD propagandası yapıp diğer öğrencileri örgüt saflarına çekmeye... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:56+0300

2021-12-17T12:56+0300

2021-12-17T12:58+0300

işid

dünya

moskova

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, “Başkentteki bir üniversitenin öğrencilerini aşırıcı dini ve terör eylemlerine çekmeye çalışan bir IŞİD’linin faaliyetleri önlendi” ifadeleri kullanıldı.İncelemelerde edinilen bilgiye göre, bir Orta Asya ülkesinin vatandaşı olan zanlı birçok kez IŞİD’i haklı çıkaran ifadeler kullanmış, Irak ve Suriye’de hilafet kurulması çağrısı yapmıştı.IŞİD destekçisi, üniversitenin öğrenci yurdunda yakalandı.Rusya’da güvenlik güçleri son iki yılda 90’dan fazla terör saldırısını önledi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyada-isid-operasyonu-ingusetyada-saldiri-hazirligi-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1051816690.html

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işid, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb)