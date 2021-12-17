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Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı
Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Teknoloji Üniversitesi’nden (MİREA) bir öğrenci, IŞİD propagandası yapıp diğer öğrencileri örgüt saflarına çekmeye... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:56+0300
2021-12-17T12:58+0300
işid
dünya
moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, “Başkentteki bir üniversitenin öğrencilerini aşırıcı dini ve terör eylemlerine çekmeye çalışan bir IŞİD’linin faaliyetleri önlendi” ifadeleri kullanıldı.İncelemelerde edinilen bilgiye göre, bir Orta Asya ülkesinin vatandaşı olan zanlı birçok kez IŞİD’i haklı çıkaran ifadeler kullanmış, Irak ve Suriye’de hilafet kurulması çağrısı yapmıştı.IŞİD destekçisi, üniversitenin öğrenci yurdunda yakalandı.Rusya’da güvenlik güçleri son iki yılda 90’dan fazla terör saldırısını önledi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyada-isid-operasyonu-ingusetyada-saldiri-hazirligi-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1051816690.html
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işid, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı

12:56 17.12.2021 (güncellendi: 12:58 17.12.2021)
© Fotoğraf : RiaRusya'da terör eylemleri planlayan IŞİD hücresi çökertildi
Rusya'da terör eylemleri planlayan IŞİD hücresi çökertildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : Ria
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Teknoloji Üniversitesi’nden (MİREA) bir öğrenci, IŞİD propagandası yapıp diğer öğrencileri örgüt saflarına çekmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, “Başkentteki bir üniversitenin öğrencilerini aşırıcı dini ve terör eylemlerine çekmeye çalışan bir IŞİD’linin faaliyetleri önlendi” ifadeleri kullanıldı.
İncelemelerde edinilen bilgiye göre, bir Orta Asya ülkesinin vatandaşı olan zanlı birçok kez IŞİD’i haklı çıkaran ifadeler kullanmış, Irak ve Suriye’de hilafet kurulması çağrısı yapmıştı.
IŞİD destekçisi, üniversitenin öğrenci yurdunda yakalandı.
Rusya’da güvenlik güçleri son iki yılda 90’dan fazla terör saldırısını önledi.
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