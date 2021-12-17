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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211217/motorin-benzin-ve-lpgye-zam-1051870482.html
Motorin, benzin ve LPG'ye zam
Motorin, benzin ve LPG'ye zam
Motorine 1.14 TL, benzine 69 kuruş, LPG'ye 70 kuruş zam geldi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T16:33+0300
2021-12-17T16:33+0300
2021-12-17T16:57+0300
ekonomi
benzin
motorin
lpg
zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatına 1,14 TL, benzine 69 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş artış geldi. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Son zamla beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10.92 liradan 11.61 liraya, Ankara’da ortalama 10.93 liradan 11.62 liraya, İzmir’de ise 10.99 liradan 11.68 liraya yükselecek.Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da 11.46 liraya, İzmir'de 11.54 liraya, Ankara'da 11.52 liraya çıktı.Dün de benzinin litresine 56 kuruş zam gelmişti.
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benzin, motorin, lpg, zam
Motorin, benzin ve LPG'ye zam 16:33 17.12.2021 (güncellendi: 16:57 17.12.2021)
Motorine 1.14 TL, benzine 69 kuruş, LPG'ye 70 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatına 1,14 TL, benzine 69 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş artış geldi.
Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Son zamla beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10.92 liradan 11.61 liraya, Ankara’da ortalama 10.93 liradan 11.62 liraya, İzmir’de ise 10.99 liradan 11.68 liraya yükselecek.
Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da 11.46 liraya, İzmir'de 11.54 liraya, Ankara'da 11.52 liraya çıktı.
Dün de benzinin litresine 56 kuruş zam gelmişti.