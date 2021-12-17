https://tr.sputniknews.com/20211217/motorin-benzin-ve-lpgye-zam-1051870482.html

Motorin, benzin ve LPG'ye zam

Motorin, benzin ve LPG'ye zam

Motorine 1.14 TL, benzine 69 kuruş, LPG'ye 70 kuruş zam geldi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T16:33+0300

2021-12-17T16:33+0300

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ekonomi

benzin

motorin

lpg

zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorin fiyatına 1,14 TL, benzine 69 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş artış geldi. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Son zamla beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10.92 liradan 11.61 liraya, Ankara’da ortalama 10.93 liradan 11.62 liraya, İzmir’de ise 10.99 liradan 11.68 liraya yükselecek.Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul'da 11.46 liraya, İzmir'de 11.54 liraya, Ankara'da 11.52 liraya çıktı.Dün de benzinin litresine 56 kuruş zam gelmişti.

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2021

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benzin, motorin, lpg, zam