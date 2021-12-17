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https://tr.sputniknews.com/20211217/nesli-tukenmekte-olan-kuslarin-sesinden-olusan-album-ilk-5te-1051880459.html
Nesli tükenmekte olan kuşların sesinden oluşan albüm ilk 5'te
Nesli tükenmekte olan kuşların sesinden oluşan albüm ilk 5'te
Nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının sesleri kullanılarak oluşturulan bir albüm, ülkenin ARIA albüm listesinde Mariah Carey ve Michael Buble'nin yılbaşı... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:37+0300
2021-12-17T23:37+0300
yaşam
avustralya
kuş
şarkı
albüm
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Tamamen nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının ötüşlerinden oluşan bir albüm, ülkenin müzik listelerinde ilk 5'e girdi.'Songs of Disappearance' (Yok Oluşun Şarkıları) adlı albüm, her altı kuş türünden birinin kaybolma riskinde olduğu ülkede farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Abba, Justin Bieber, The Weeknd, Michael Bublé ve Mariah Carey gibi isimleri geride bırakan albüm, tehdit altındaki 53 kuşun şarkılarını içeriyor.52 kuş türünün sesleri kullanıldı'Songs of Disappearance' (Yok Oluşun Şarkıları) başlıklı albüm, Avustralya'da nesli tükenmek üzere olan 53 kuş türünün seslerinden oluşuyor. Söz konusu albüm, bir müzik listesinin ilk 10'unda yer alan türünün ilk albümü olarak tarihe geçti.40 yılda oluşturulduAlbüme katkı sağlayanlardan BirdLife Australia adlı çevre kuruluşu, seslerin 40 yıllık bir süre içinde kaydedildiğini belirterek, bazı kuş seslerin kaydedilmesi için araştırmacıların günler boyunca ormanda kaldığını açıkladı.'Harekete geçmezsek onları kaybedeceğiz'Albüm açıklamasında, "Kuşların şarkıları, Avustralya doğasının inanılmaz çeşitliliğini gösteriyor ve harekete geçmeden kaybedeceğimiz değerleri ortaya koyuyor. İkonik kakadular korosuna, çardak kuşlarının vızıltısına, deniz kuşlarının tuhaf senfonisine ve kalan son gece papağanlarından birinin unutulmaz çağrısına kendinizi kaptırın” denildi.NTV'nin aktardığı habere göre, doğa kayıt uzmanı David Stewart, albümün Bowerbird Collective, BirdLife Australia, Charles Darwin Üniversitesi ve Mervyn Street of Mangkaja Arts arasındaki bir işbirliğinden doğduğunu söyledi. Ses kayıtları ise New York’taki British Library, National Sound Archive ve Macaulay Ornitoloji Laboratuvarı'ndan derlendi.Her 6 kuş türünden biri yok olacakBununla birlikte yakın zamanda Charles Darwin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Avustralya’daki her altı kuştan birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Albümün öncelikli amacının bu konudaki farkındalığı araştırmak olduğu aktarıldı. BirdLife Avustralya CEO'su Paul Sullivan, "Bu albüm, onları korumak için bir araya gelmezsek hayatta kalamayacak olan kuşların bazı ender kayıtlarından oluşan çok özel bir eser" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210709/70-yil-once-neslinin-tukendigi-duyurulan-genis-gagali-yesil-kus-singapurda-goruldu-1044924035.html
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avustralya, kuş, şarkı, albüm, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Nesli tükenmekte olan kuşların sesinden oluşan albüm ilk 5'te

23:37 17.12.2021
© Fotoğraf : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year
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Nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının sesleri kullanılarak oluşturulan bir albüm, ülkenin ARIA albüm listesinde Mariah Carey ve Michael Buble'nin yılbaşı klasiklerini geride bıraktı.
Tamamen nesli tükenmekte olan Avustralya kuşlarının ötüşlerinden oluşan bir albüm, ülkenin müzik listelerinde ilk 5'e girdi.
'Songs of Disappearance' (Yok Oluşun Şarkıları) adlı albüm, her altı kuş türünden birinin kaybolma riskinde olduğu ülkede farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Abba, Justin Bieber, The Weeknd, Michael Bublé ve Mariah Carey gibi isimleri geride bırakan albüm, tehdit altındaki 53 kuşun şarkılarını içeriyor.

52 kuş türünün sesleri kullanıldı

'Songs of Disappearance' (Yok Oluşun Şarkıları) başlıklı albüm, Avustralya'da nesli tükenmek üzere olan 53 kuş türünün seslerinden oluşuyor. Söz konusu albüm, bir müzik listesinin ilk 10'unda yer alan türünün ilk albümü olarak tarihe geçti.

40 yılda oluşturuldu

Albüme katkı sağlayanlardan BirdLife Australia adlı çevre kuruluşu, seslerin 40 yıllık bir süre içinde kaydedildiğini belirterek, bazı kuş seslerin kaydedilmesi için araştırmacıların günler boyunca ormanda kaldığını açıkladı.

'Harekete geçmezsek onları kaybedeceğiz'

Albüm açıklamasında, "Kuşların şarkıları, Avustralya doğasının inanılmaz çeşitliliğini gösteriyor ve harekete geçmeden kaybedeceğimiz değerleri ortaya koyuyor. İkonik kakadular korosuna, çardak kuşlarının vızıltısına, deniz kuşlarının tuhaf senfonisine ve kalan son gece papağanlarından birinin unutulmaz çağrısına kendinizi kaptırın” denildi.
NTV'nin aktardığı habere göre, doğa kayıt uzmanı David Stewart, albümün Bowerbird Collective, BirdLife Australia, Charles Darwin Üniversitesi ve Mervyn Street of Mangkaja Arts arasındaki bir işbirliğinden doğduğunu söyledi. Ses kayıtları ise New York’taki British Library, National Sound Archive ve Macaulay Ornitoloji Laboratuvarı'ndan derlendi.

Her 6 kuş türünden biri yok olacak

Bununla birlikte yakın zamanda Charles Darwin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Avustralya’daki her altı kuştan birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Albümün öncelikli amacının bu konudaki farkındalığı araştırmak olduğu aktarıldı. BirdLife Avustralya CEO'su Paul Sullivan, "Bu albüm, onları korumak için bir araya gelmezsek hayatta kalamayacak olan kuşların bazı ender kayıtlarından oluşan çok özel bir eser" dedi.
Singapur - geniş gagalı yeşik kuş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
YAŞAM
70 yıl önce neslinin tükendiği duyurulan geniş gagalı yeşil kuş, Singapur'da görüldü
9 Temmuz, 03:09
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