https://tr.sputniknews.com/20211217/new-yorkta-imamlik-yapan-ahmet-yuceturk-cocuga-cinsel-istismardan-tutuklandi-1051863070.html

New York'ta imamlık yapan Ahmet Yücetürk, çocuğa cinsel istismardan yakalandı

New York'ta imamlık yapan Ahmet Yücetürk, çocuğa cinsel istismardan yakalandı

ABD'nin New York eyaletinde imam olarak çalışan Ahmet Yücetürk, internetteki pedofilileri tespit etmek için kendilerini çocuk olarak tanıtarak yetişkinlerle... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T13:25+0300

2021-12-17T13:25+0300

2021-12-17T13:33+0300

dünya

abd

new york

imam

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044337450_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_3e2f0018ad69b71546d1c587cc7f0e36.jpg

New York Post'un haberine göre JFK Havalimanı'ndaki Uluslararası İslam Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Ahmet Yücetürk isimli bir imam, internette pedofili şahısları tuzağa düşürmek için çalışan bir grup tarafından ifşa edildi.'NYCreeps Spotlight' isimli bir grubun kendisini çocuk yaşta internet kullanıcısı olarak tanıtan bir üyesiyle Youtube üzerinden temas kuran 42 yaşındaki Ahmet Yücetürk, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.Ortaya çıkan yazışmalara göre Yücetürk konuştuğu kişinin "14 yaşındayım" demesi üzerine çocuk olduğunu düşündüğü kişiye cinsel içerikli mesajlar attı. Cinsel istismarda bulunmak için buluşma planları yapan Yücetürk mahkeme kayıtlarına göre, “Seni çok istiyorum, bu hafta sonu halledebilir miyiz?… Annen bu hafta sonu uzakta olacak mı?” gibi ifadeleri kullanırken, yapmak istediği çeşitli seks eylemlerini mesaj üzerinden tarif etti. Kayıtlara göre, Yücetürk mesajlarda, "Seni sabunlayıp yıkamak istiyorum" gibi ifadeler kullandı.Gözaltına alınmasının ardından emniyete teslim edilen belge ve görüntüler arasında, Yücetürk'ün mesajlaşarak buluşma planı yaptıktan sonra kendisine verilen apartman kapısını çaldığı anlara dair kamera görüntüleri de yer aldı.New York mahkemesi pazartesi günü tutuklanan Yücetürk'ün, 'reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde bulunmak' ve 'uygunsuz içerikli objeler kullanmak' ile beraber iki ayrı suçtan yargılandığını açıkladı.Daha önce Time dergisi ve New York Times'da ifadelerine yer verilen imam Yücetürk, New York mahkemesi tarafından tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Yücetürk'ün ocak ayında tekrar hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, new york, imam, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar